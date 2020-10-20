lipetsk.sledcom.ru В Липецкой области на 17-летнего жителя Ельца завели уголовное дело об осквернении мемориала в память о погибших в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы

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В Липецкой области на 17-летнего жителя Ельца завели уголовное дело об осквернении мемориала в память о погибших в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы. 16 октября камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек и несколько детей водили хоровод вокруг "Вечного огня", жгли цветы из венков, бросали в огонь окурки и справляли нужду.

Самому старшему из пятерых вандалов 17 лет, остальным - от семи до девяти лет. "Учитывая, что четверо участников вандализма - малолетние, в силу своего возраста не способны осознавать последствий своих деяний и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, отвечать за произошедшее придется 17-летнему подростку", - сообщается на сайте СУ СК по Липецкой области.

Юноша задержан. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности). Следствие выясняет мотивы нарушителя, для установления его вменяемости назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Также будут выясняться условия воспитания детей в семьях. В адрес должностных лиц, ответственных за профилактику противоправного поведения среди несовершеннолетних, внесут представления. В СК добавили, что за осквернение мемориальных сооружений, глумление над общепринятыми духовными и историческими ценностями, совершенные группой лиц, предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.