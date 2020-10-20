Стоп-кадр видео RusNews / Youtube.com В Хабаровске сотрудники полиции позвонили 22-летнему студенту Хабаровского промышленно-экономического техникума Антону Докучаеву, который посещал акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, и потребовали у него явиться в психбольницу

Стоп-кадр видео RusNews / Youtube.com

В Хабаровске сотрудники полиции позвонили 22-летнему студенту Хабаровского промышленно-экономического техникума Антону Докучаеву, который посещал акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, и потребовали у него явиться в психбольницу, сообщил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По словам сотрудника полиции, Докучаев должен явиться в учреждение 20 октября к 7.40 утра, при этом цель явки озвучена не была. Правоохранитель также добавил, что у Докучаева будут "большие проблемы", если он не поедет в больницу. Уточняется, что Докучаев, будучи сиротой, в какой-то момент столкнулся с проблемой обеспечения жильем, в решении которой в 2019 году ему помог тогда еще бывший губернатором Сергей Фургал.

В последнее время реакция властей на протесты в Хабаровске становится все более жесткой. 12 октября участники протестных акций Александр Приходько и Анастасия Субботина стали фигурантами уголовных дел по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Они были задержаны на акции 10 октября, сопровождавшейся жестким силовым разгоном впервые с начала массовых протестов в регионе.

А 16 октября стало известно о том, что неизвестные силовики вывезли в лес и избили журналиста RusnNews Сергея Плотникова, который занимался освещением протестов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках, которые вывезли его за пределы Хабаровска в наручниках. Он рассказал, что при поездке лежал на полу, во время поездки его избивали, а в лесу, куда вывезли журналиста, ему стреляли под ноги.

Комментируя силовой разгон акции 10 октября, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что правоохранительные органы "действуют профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное - в соответствии с законом". Он добавил, что в рядах протестующих "очень много провокаторов", которых "не устраивает, что протест проходит мирно".