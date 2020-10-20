Архив NEWSru.com Экс-директора уральского предприятия "Росатома" обвинили в передаче секретных технологий за рубеж

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Бывшего генерального директора предприятия "Атоммашкомплекс УЭХК" на Урале Тараса Крокоса обвинили в передаче за рубеж технологий или информации, которая может быть использована при создании оружия массового поражения. Об этом сообщается на сайте Новоуральского городского суда.

Крокоса обвиняют в незаконном экспорте из страны технологий или научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (часть 3 статьи 189 УК). По данным суда, дело будут рассматривать в открытом режиме начиная с 11 ноября. Бывшему гендиректору грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные базы "СПАРК", Крокос был генеральным директором с июля 2014 до ноября 2019 года, когда его место занял Сергей Сметанин.

ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" занимается проектированием и изготовлением специализированного оборудования, применяемого в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности, оказывает услуги по ремонту и монтажу оборудования, разработке и производстве продукции электромашиностроительной отрасли. Предприятие входит в комплекс топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ", которая занимается ядерным топливом и обогащением урана, а также является единственным поставщиком ядерного топлива для отечественных АЭС.