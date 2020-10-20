Александр Высокинский

Официальный портал Екатеринбурга / YouTube Рейд про проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте Екатеринбурга

Официальный портал Екатеринбурга / YouTube

На фоне рекордного роста числа зараженных коронавирусом российские чиновники стали призывать к расправам над гражданами, которые не соблюдают масочный режим и другие санитарные ограничения. Так, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в интервью местному изданию E1.ru, что пассажиров без медицинских масок "можно и нужно" выталкивать другим пассажирам из общественного транспорта. По его мнению, такой "самосуд" поможет избежать введения других ограничений и остановить рост заболеваемости.

"Можно и нужно (выталкивать "безмасочников". - Прим. NEWSru.com). Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений", - объяснил чиновник свою позицию, которая фактически натравливает граждан друг на друга, разжигает рознь и провоцирует насилие.

По словам мэра, ограничения "коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе". В такой ситуации озлобленным и неудовлетворенным жизнью людям предлагается легкий способ выплеснуть накопленные негативные эмоции на "виновника" их бед, которым объявлен человек без маски.

В довершение своего призыва Александр Высокинский припугнул граждан еще более суровыми ограничениями, если они не будут соблюдать масочный режим. "Многие понимают, что ограничения - это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим [в том числе и в общественном транспорте]", - сказал чиновник.

В Свердловской области за последние сутки было выявлено 258 заболевших коронавирусом. По количеству новых случаев заражения регион вышел на 10-е место.

Всего в России за последние сутки выявили 16 тысяч 319 случаев инфицирования COVID-19, из них почти пять тысяч - в Москве. Это новый рекорд. Общее число заражений в стране приближается к полутора миллионам.Умерли за сутки 269 россиян, а с начала пандемии - 24 635, передает радио "Свобода".

С ростом числа зараженных коронавирусом растет социальная напряженность и массовая истерия, все чаще возникают конфликты между людьми в масках и "безмасочниками". Доходит до драк в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах. Так, житель Красноярска ударил девушку-кондуктора в автобусе, которая попросила его надеть маску. Средства защиты у пассажира не было, тогда кондуктор выдала ему новую маску. Мужчина подчинился и надел ее, но затаил обиду. Перед выходом из автобуса он ударил кондуктора по голове. Инцидент зафиксировал видеорегистратор.

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.

Полицейские позднее задержали мужчину. На него составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему административный арест сроком на 13 суток, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.