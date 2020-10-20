Здания МГТУ имени Баумана закрыли из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Москве.

По данным источника агентства "Москва" , "сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболевания коронавирусом среди студентов". На месте специалисты "констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз".

Это первый вуз, который было решено закрыть, отмечает Znak.com.

Ректор вуза Анатолий Александров рассказал РИА "Новости", что руководство обсуждает с московскими санитарными службами вопрос о необходимости ухода на карантин. "Замечания всегда есть, от них никуда не денешься, хотя мы 100 миллионов рублей потратили на все эти мероприятия, которые защищают. У нас страшной ситуации нет: из 25 тысяч студентов 20 больных по Москве и 14 человек в изоляторе в общежитии", - сказал он. При этом ректор отметил, что только четверо заразились коронавирусом, а остальных отправили на карантин как контактных.

Ранее в пресс-службе учебного заведения заявили, что МГТУ получил замечание от Роспотребнадзора из-за нарушения мер профилактики коронавирусного забоелвания. Однако 20 октября университет работал.

Как отмечала глава федеральной службы Анна Попова, вузы сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра. Помимо этого, среди требований - "входной фильтр", бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, ежедневная уборка, дезинфекция вентиляции и кондиционеров.