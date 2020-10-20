Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, "а они в один голос говорят", что необходимости в локдауне нет

Пресс-служба Президента России

Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих дней, как весной, из-за ситуации с коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. По словам одного из них, президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, "а они в один голос говорят", что необходимости в локдауне нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию, что планов по введению режима нерабочих дней нет. Путин также не планирует выступать с отдельным обращением к россиянам, поскольку и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, говорят источники издания.

Регионам по-прежнему предоставлено право принимать конкретные меры борьбы с COVID-19, при этом ни в одном регионе ситуация не требует введения карантина. По словам одного из собеседников РБК, система здравоохранения "везде держится, не падает", а летальность "не растет". По словам источников издания, никто из губернаторов по своей инициативе не захочет вводить карантин, так как это вызовет раздражение людей и бизнеса.

На федеральных каналах ситуацию иногда приходится подавать "в слишком мрачных тонах", чтобы люди "не расхолаживались" и соблюдали меры предосторожности. При этом в целом упоминаний о пандемии в СМИ, несмотря на ухудшение ситуации, значительно меньше, чем во время первой волны, пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты "Медиалогии".

С 1 декабря 2019 года слово "коронавирус" и его синонимы было упомянуто в федеральных газетах, журналах, интернет-изданиях, на радио и телевидении более 6,5 млн раз. Пик пришелся на апрель (больше 1,4 млн упоминаний). С тех пор интенсивность упоминаний коронавируса неуклонно снижалась, в сентябре о нем писали и говорили лишь чуть более 491 тыс. раз.