Центральный аппарат Следственного комитета направил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте обращение петербургских депутатов с требованием возбудить дело об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Алексей Навальный

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Центральный аппарат Следственного комитета направил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте обращение петербургских депутатов с требованием возбудить дело об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Ответ СК в опубликовал в Facebook автор письма, депутат Максим Резник.

"Врачи указывают на очевидные признаки отравления ядом, включающим в себя боевые отравляющие вещества. <...> Как представители жителей Санкт-Петербурга мы убеждены, что необходимо тщательное и максимально открытое расследование обстоятельств, связанных с этими событиями", - говорилось в обращении депутатов.

Авторы письма требовали завести дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), пишет "Медиазона".

Письмо отправили шесть петербургских депутатов: Максим Резник, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Алексей Рассудов и Алексей Ковалев. 9 сентября они направили требование расследовать дело главе СК Александру Бастрыкину.

Максим Резник отметил, что депутаты и не надеялись на помощь со стороны Александра Бастрыкина. "Мы писали это обращение по принципу делай, что должен. Мы обязаны были отреагировать и показать позицию нашу и большей части гражданского общества, которое хочет расследования покушения на убийство Алексея Навального. Власть этого не хочет", - резюмировал депутат. Его слова приводит "Коммерсант".

В конце сентября Мосгорсуд признал законным отказ СК расследовать отравление Навального. Сторонники политика подавали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК). Но ведомство эти требования игнорировало.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трех лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

23 сентября Алексея Навального выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика Алексея Навального.

Издание "Проект" рассказывало, что в России выстроена целая система государственного противодействия Навальному, в которой задействованы почти все государственные и прогосударственные институты, включая Кремль, ФСБ, МВД, губернаторов, СМИ и теневых подрядчиков.