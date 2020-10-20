Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Роспотребнадзор, Росавиацию и Пентагон США объявила, что авиаперелеты в РФ официально признали безопасными во время пандемии коронавируса

Pixabay.com Исследование показало, что ношение масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле

Pixabay.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Роспотребнадзор, Росавиацию и Пентагон США объявила, что авиаперелеты в РФ официально признали безопасными во время пандемии коронавируса.

Как говорится на сайте АТОР, глава РоспотребнадзораАнна Попова, выступая 15 октября на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно. По ее словам, власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились, и возобновление полетов не связано с безвыходностью ситуации для отрасли.

"Мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете. И все этапы отсечения здоровых от инфицированных на сегодняшний день уже понятны и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным", - сказала глава Роспотребнадзора.

В безопасности полетов убеждает россиян и Росавиация, ссылаясь на исследование Транспортного командования вооруженных сил США, в котором утверждается, что риск заражения коронавирусом в самолете минимален.

При условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты, говорится в исследовании Пентагона. "Для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком", - передает "Интерфакс" сообщение Росавиации об американском военном исследовании.

Исследования ученых США проводились на борту самолетов Boeing-777 и Boeing-767 авиакомпании United Airlines в течение шести месяцев. Они включали 300 испытаний общей продолжительностью 38 часов в воздухе и 45 часов на земле путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. При этом в каждом испытании высвобождалось 180 миллионов частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.

Исследование показало, что ношение масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле. Как выяснилось, около 99,99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха в салоне.