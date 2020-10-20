СПЧ дал отрицательный отзыв на законопроекты Мизулиной об изъятии детей из семьи

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" - сказал Фадеев

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам группы сенаторов во главе с Еленой Мизулиной по совершенствованию семейного кодекса, предполагающим изъятие детей из семьи. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава Совета Валерий Фадеев.

"Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" - сказал Фадеев.

По его словам, надо искать баланс и "точно понимать", есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет. "И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО. Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка", - добавил Фадеев.

20 августа в Госдуме был закончен сбор отзывов, замечаний и предложений к резонансному пакету законодательных инициатив, который подготовила и внесла группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Разработчики пакета настаивают, что их инициативы направлены на укрепление института семьи в России. Однако, как следует из заключений экспертов, в действительности поправки не улучшают российское семейное законодательство, зато узаконивают дискриминацию по отношению к значительному числу россиян.

В число этих инициатив вошла, в частности, идея изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изъятие детей без решения суда подразумевает "презумпцию виновности" родителей, что противоречит законодательству.

Сейчас изъять ребенка из неблагополучной семьи органы опеки могут при появлении "непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью". Установить эту угрозу органы опеки могут в результате проверки семьи. Авторы законопроекта утверждают, что в законодательстве нет четкого определения такой угрозы и установить ее появление можно только с помощью экспертного заключения.

Сотрудникам органов опеки также предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Также авторы законопроекта предлагают запретить возможность отмены усыновления спустя три года после его оформления. Еще одна поправка в Семейный кодекс, внесенная сенаторами, запрещает заключать браки между лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Кроме того, согласно законопроекту, таким парам нельзя усыновлять детей.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против поправок, которые, по ее мнению, прямо противоречат 19-й статье Конституции, гарантирующей равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения". Заведующая кафедрой семейного права в МГЮА имени Кутафина Екатерина Тягай заявила, что предложенные сенаторами поправки создают высокий риск злоупотреблений со стороны компетентных органов и дают им возможность оказать давление на семьи с целью фактического изъятия детей под предлогом того, что родители якобы не могут исполнять свои родительские обязанности.