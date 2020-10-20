В Москве шесть из десяти таксистов не соблюдают меры по профилактике коронавируса, а агрегаторы не контролируют водителей и не обеспечивают их средствами защиты и дезинфекции, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.

Это выяснилось в результате ежедневных проверок, которые проводят МАДИ и Роспотребнадзор, передает "Интерфакс".

"На заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции. Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения - это недопустимо", - заявили в департаменте.

Чиновники призвали агрегаторы и таксопарки не подвергать пассажиров опасности и предпринимать все меры по профилактике коронавируса.

Ранее агрегаторы такси - компании "Ситимобил", Gett, "Везет" и "Яндекс.Такси" - заявили, что соблюдают меры безопасности для профилактики коронавируса. Некоторые компании вводят дополнительные инструменты дезинфекции машин, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний в конце сентября.

В частности, "Ситимобил" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве усилил меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей. "Компания в большем объеме возобновляет раздачу бесплатных медицинских масок, антисептических гелей и перчаток в "Домах такси" и в офисах партнеров", - говорили в пресс-службе.

В компании добавили, что в ближайшее время "Ситимобил" предупредит водителей с повышенным вниманием относиться к мерам борьбы с распространением вируса - регулярно проводить дезинфекцию машин, проветривать салон и пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, агрегатор разместит соответствующие памятки в "Домах такси" и возобновит установку перегородок в автомобили партнеров, которые защищают водителей и пассажиров от передачи вирусных инфекций воздушно-капельным путем. "С марта такие перегородки были установлены в несколько сотен машин, сейчас мы продолжим оснащать ими автомобили", - пояснили в "Ситимобил".

В сервисе Gett сообщили, что с самого начала пандемии и до сих пор компания как информационный сервис поддерживает таксопарки в заботе о водителях и сейчас действует на опережение. "Мы организовали пункты выдачи противовирусных наборов (маска, санитайзер и перчатки) и станции дезинфекции автомобилей по минимальной цене. Информацией о мерах поддержки, адресами станций дезинфекции и пунктов выдачи делимся с водителями в приложении Gett Driver <...> Вдобавок мы обеспечили все автомобили премиального сегмента антисептиками для пассажиров - они вошли в обязательный бортовой набор наряду с водой и зарядным устройством" - сообщила пресс-служба компании.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" рассказали, что продолжают дезинфицировать машины как и раньше, а также постоянно информируют водителей о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

24 сентября стало известно, что "Росэлектроника" сделает для сервиса заказа такси "Везет" новые корпуса для УФ-рециркуляторов, которые будут крепиться на передней панели автомобиля. В компании сообщали, что уже начали подбирать партнеров-перевозчиков для участия в тестовой группе в трех регионах страны. В каждом городе будет оборудовано 10 автомобилей, а в приложении пользователь увидит, что к нему приедет такси с УФ-рециркулятором воздуха для уничтожения болезнетворных вирусов и бактерий.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19.

В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии.