Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Новосибирской области полицейские избили 27-летнего жителя поселка Усть-Изес на глазах его детей и соседей, а потом вывезли в лес

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Новосибирской области полицейские избили 27-летнего жителя поселка Усть-Изес на глазах его детей и соседей, а потом вывезли в лес, сообщает "Медиазона".

Помимо этого, в доме мужчины был проведен незаконный обыск, а правоохранители были пьяны. Сам пострадавший рассказал, что его "били палкой, били шваброй, били уздой" при детях.

"Все опухшее, тело болит, голова кружится, я проблевал всю ночь. <…> Маленькая всю ночь проплакала. Это как будто бы в порядке вещей", - рассказал он.

После этого, по словам сельчанина, его связали "какой-то шлеей", положили в багажник машины и отвезли в лес, где уже были три-четыре человека "избитых уже не по разу". "Вывезли в лес в багажнике, попинали еще, поугарали. Выпнули прямо в лесу, я пошел на работу", - добавляет пострадавший.

Сельчанин уточняет, что лично знает избивавших его полицейских и называет их имена. Это Денис Роменский, Василий Муров, Евгений Попко и другие.

"Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Проводится доследственная проверка.

В записи в паблике "Я из Венгерово" говорится, что кроме Бондаренко избили местных жителей Александра Дунаева и братьев Романа и Евгения Унзера.