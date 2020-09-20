Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Великих Луках Псковской области следователи нашли вторую плантацию конопли во время обысков по делу замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Великих Луках Псковской области следователи нашли вторую плантацию конопли во время обысков по делу замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) местного отделения МВД, пишет "Медиазона" со ссылкой на региональное управление СК.

Как отмечают следователи, накануне они провели совместно с ФСБ еще 10 обысков по этому делу, в ходе которых также обнаружили и изъяли "имеющие значение для следствия предметы и документы. Кроме того, следователи нашли вторую плантацию конопли, "к которой имел отношение фигурант уголовного дела".

О деле против замначальника местного отделения ОКОН стало известно 17 сентября. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК) и организации незаконного приобретения и хранения наркотиков (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 228 УК).

По версии следствия, силовик через знакомого организовал сбор конопли в пригороде Великих Лук, подкинул задержанному местному жителю наркотики "в крупном размере", изъял коноплю и составил административный протокол.

Проект "Омбудсмен полиции" сообщал о задержании сотрудниками ФСБ всего личного состава великолукского отдела по борьбе с наркотиками, но в областном управлении МВД опровергли это. В ведомстве объяснили, что проводят проверку в отношении руководителя отдела.