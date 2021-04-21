В Челябинске остановят трансляцию с уличных камер видеонаблюдения на время предполагаемых акций протеста

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Компания "Интерсвязь" 21 апреля остановит трансляцию с уличных камер видеонаблюдения в Челябинске. Такое предписание было получено от ГУ МВД по Челябинской области, сообщил корреспондент Каспаров.Ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Трансляция будет остановлена с 14:00 до 24:00 на всех камерах Челябинска, которых насчитывается около ста. Аналогичные предписания "Интерсвязь" получала 23, 24 и 31 января, когда в городе проходили акции в поддержку Алексея Навального.

Напомним, челябинский штаб Навального призвал граждан прийти вечером 21 апреля на площадь Революции. Предполагается участие нескольких тысяч человек. Между тем на это же время в городе назначена репетиция парада Победы. Как сообщает Ura.ru, из Москвы "поступило указание действовать жестко" и, "вероятно, будет много задержаний".

Челябинская полиция предупредила, что участников несанкционированной акции будут задерживать: Росгвардия и полиция должны не пустить участников на проезжую часть проспекта Ленина и к зданиям органов власти. Между тем отделение партии "Яблоко" в Челябинской области планирует открыть горячую линию для поддержки задержанных во время акции 21 апреля.

В регионах силовики получили указание из МВД РФ активно предупреждать население о незаконности планируемых 21 апреля протестных акций. Эти мероприятия объявлены "угрозой общественной безопасности": участникам несанкционированных акций может грозить статья о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), предусматривающая наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.