ГосСМИ: ежегодное послание президента Федеральному собранию "сформирует новую систему координат" в посткоронавирусную эпоху

Пресс-служба президента России

Нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может стать одним из самых важных, особенно в посткоронавирусную эпоху, очередное обращение главы государства уже назвали посланием "нового времени" - так анонсирует это мероприятие государственное информагентство РИА "Новости".

Владимир Путин выступит в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале "Манеж". Это первое столь масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдет полностью в очном формате. Чтобы попасть в зал, необходимо было трижды пройти тест на коронавирус: 16, 19 и 20 апреля. Для 450 представителей СМИ откроется пресс-центр.

Темы, которые будут затронуты в выступлении, традиционно не анонсируются. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки. Некоторые темы обращения к Федеральному собранию обозначал сам президент, сообщает ТАСС.

Так, 19 апреля Путин провел с руководством правительства и своей администрации отдельное совещание по подготовке к посланию парламенту, важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. "Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются пробуксовки, трудности", - говорил президент на одной из подготовительных встреч. Речь шла, например, о темпах строительства яслей, запуске компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержке индивидуального жилищного строительства.

А 15 апреля, подводя итог совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы. На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.

Как полагает глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, одним из трех основных блоков послания станет вопрос индексации пенсий, увеличения заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки. Второй блок будет посвящен помощи семьям, а третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры.

Среди пожеланий бизнеса Калинин указал на то, что Кодекс административных правонарушений должен стать не "репрессивным". "Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, их количество снизилось в три раза. Мы видим, что это работает. Больших катаклизмов не произошло, следовательно, можно продолжать", - заявил глава "Опоры".

Омбудсмен Татьяна Москалькова ожидает, что президент представит развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере, "где больше всего обращений от людей именно по уголовно-процессуальной тематике".

Смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, транспорт, а также проблемы изменения климата также могут стать главными темами послания президента. Кроме того, президент может поднять вопрос о направлении средств Фонда национального благосостояния на модернизацию систем ЖКХ. Кроме того, ожидается и высказывание по вопросам международного положения, обострившегося в связи с крайне напряженными отношениями с США, обострением ситуации в Донбассе, высылкой российских дипломатов и новыми санкциями.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от президента решительных действий. "Мы в тяжелом кризисе, на это наложился коронавирус, финансово-экономическая система не справляется, нас обложили санкциями. И нам бросили военный вызов. Чтобы решить эти проблемы, надо мобилизовать все ресурсы, обеспечить сплоченность общества, выстроить верный курс, который позволил бы выстоять, выдержать и выйти из этого", - заявил он, добавив, что ожидает от послания "правдивого признания" и оценки происходящего в стране. Кроме того, руководитель компартии надеется, что в послании прозвучит тема признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В преддверии послания члены "Единой России" сообщили о ряде инициатив, которые будут предложены Путину. В частности, речь идет о поддержке крупных инфраструктурных проектов в регионах, модернизации коммунальных сетей, поддержке родителей дошкольников.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассчитывает, что в послании будет объявлено о ряде "радикальных социальных, даже социалистических решений". Он ожидает услышать "и об индексации пенсий работающим пенсионерам, и о продлении программ льготной ипотеки", а также "об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы". Ключевой темой, полагает Миронов, должна стать борьба с бедностью.

А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что нынешнее послание сформирует новую систему координат и станет посланием "нового времени" - важнейшим политическим и общественным событием. По ее словам, некоторые пункты послания могут потребовать "быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей". Поэтому уже на следующий день после обращения главы государства соберется Совет палаты, а 23 апреля пройдет ее пленарное заседание.

Мероприятие традиционно начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию послания президента будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на его сайте. Как напоминает ТАСС, в среднем выступление Владимира Путина занимало 1 час 7 минут. С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - он выступил в 2018 году, самую короткую речь - 48 минут - он произносил в 2004 и 2005 годах.

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, представители администрации президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты и другие. В 2000 году на церемонии присутствовали около 980 человек, в 2020 году - около 1,3 тыс.

В 2005 году после выступления российского лидера перед Федеральным собранием впервые был опубликован перечень из 15 поручений правительству РФ по реализации президентского послания. В последующие два года распоряжения о реализации послания публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров на регулярной основе дает глава государства. Наибольшее число поручений - 57 - было дано в 2013 году, наименьшее - в 2008 и 2018 годы (по семь). В 2020 году по итогам послания президент дал 38 поручений.