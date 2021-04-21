Москалькова сообщила, что к Навальному 20 апреля допустили врачей не из ФСИН. Они подтвердили: рисков для его здоровья нет

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Оппозиционера Алексея Навального 20 апреля посетили четыре гражданских врачи, не относящихся к системе ФСИН. Это врачи из больниц Владимирской области. Серьезных рисков для его здоровья нет.

Сообщившая об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не смогла уточнить фамилии этих врачей и больницы, в которых они работают, однако обещала к вечеру это выяснить, передает телеканал "Дождь".

В какое время врачи посещали Навального, неизвестно. Как отмечает телеканал, защита Навального была не в курсе этого посещения.

"Пока она (Москалькова) заявила, что это Владимир, четыре гражданских специалиста. Когда они точно по времени были вчера у Алексея Навального, нам неизвестно. Она также сказала, что несколько капельниц (с глюкозой) сделали Навальному, которые позволяют ему поддержать голодовку", - передал корреспондент "Дождя" слова Москальковой.

Омбудсмен отметила, что сейчас прямой угрозы здоровью Навального нет. Она подчеркнула, что заключенному предоставляют всю необходимую терапию.

В начале апреля Москалькова направила главе ФСИН Александру Калашникову обращения граждан и адвокатов Навального об оказании ему медицинской помощи в колонии.