Администрация Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредила студентов о возможном отчислении за участие в митинге или за привлечение к административной ответственности

Alice D / wikipedia.org

Администрация Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредила студентов о возможном отчислении за участие в митинге или за привлечение к административной ответственности. Информация об этом появилась в группе вуза в соцсети "ВКонтакте".

Администрация вуза просит студентов "максимально взвешенно подходить к проявлению своей гражданской позиции" и напоминает, что именно они несут "персональную ответственность за участие в несанкционированных акциях и митингах"."Выявление факта нахождения на данных мероприятиях и\или попадание под административную ответственность может привести к отчислению из университета!", - говорится в заявлении. Комментаторы называют его "позором", ссылаясь в том числе на статью 31 Конституции РФ, которая провозглашает свободу собраний.

Напомним, в день новой несанкционированной акции протеста, намеченной на 21 апреля, в городах России перекрыли центральные улицы и площади городов, чтобы не допустить выхода митингующих. В ночь на 20 апреля была оцеплена Дворцовая площадь в Петербурге, там появились железные ограждения. Ранее подобные заборы устанавливали в январе и феврале в дни массовых акций протеста в связи с арестом Алексея Навального.

Во многих городах РФ на улицы выведены усиленные наряды полиции и Росгвардии. Силовики намерены действовать так же, как во время массовых протестов 31 января в поддержку Навального, объявив любые несанкционированные протесты "угрозой общественной безопасности".

В регионах силовики получили указание из МВД РФ активно предупреждать население о незаконности планируемых 21 апреля протестных акций. Эти мероприятия объявлены "угрозой общественной безопасности", и наказание за участие в них предусмотрено жесткое. В Генпрокуратуре РФ напомнили, что участникам несанкционированных акций может грозить статья о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), предусматривающая наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.