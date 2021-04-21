Ефим Хазанов

Пресс-служба президента России

В Нижнем Новгороде полиция задержала академика РАН, специалиста в области лазерной физики и нелинейной оптики Ефима Хазанова, сообщает правозащитница Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

"Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал", - рассказал ученый "Коммерсанту". На момент разговора ученый находился в холле отделения полиции Канавинского района, никаких процессуальных действий сотрудники полиции в отношении него не проводили. К физику выехал адвокат Михаил Липкин.

На странице академика в соцсети публиковались репосты записей Алексея Навального из колонии, обращение правозащитников к Владимиру Путину о состоянии осужденного, а также посты Леонида Волкова о состоянии здоровья Навального.

Позднее в среду вопрос о задержании Хазанова поднял на Общем собрании РАН академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков. "Считаю также, что президиуму РАН необходимо наладить взаимодействие с правоохранительными органами во избежание необоснованного преследования ученых. Все мы согласны с тем, что российские ученые, члены академии - это настоящие патриоты своей страны, и сажать их в кутузку - это совершенно недопустимо", - считает Рубаков.

РАН готова обратиться в высокие инстанции в связи с задержанием в Нижнем Новгороде замдиректора Института прикладной физики РАН, академика РАН Ефима Хазанова, сообщил президент РАН Александр Сергеев. "Если потребуется обращение в высокие инстанции, правоохранительные и так далее, это обязательно будет сделано. Мы это оформим либо моим письмом, либо решением президиума РАН, когда ситуация прояснится", - сказал Сергеев в среду на заседании Общего собрания РАН, пообещав взять вопрос с задержанием Хазанова под свой контроль.

Ефим Хазанов - российский физик-экспериментатор, специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году ученый избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук. В 2012 году он был удостоен Премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса.

В 2019 году Ефим Хазанов был награжден Государственной премией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. Коллектив ученых, включая Хазанова, разработал для гравитационно-волнового детектора элементы, способные пропускать почти 100% падающих на них фотонов, писал Forbes.

Ефим Хазанов является заместителем директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН.

В июле 2013 года в знак протеста против планов правительства по реформе Российской академии наук (РАН), выразившихся в проекте федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ефим Хазанов заявил об отказе вступить в новую РАН, учреждаемую предлагаемым законом. Об этом говорилось в открытом письме, которое подписали и другие академики. Текст письма публиковала газета "Троицкий вариант - Наука".