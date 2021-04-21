Росстат отложил публикацию данных о доходах россиян накануне послания Федеральному собранию

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Росстат перенес публикацию сведений о динамике реальных располагаемых доходов россиян с 20 на 29 апреля, сообщил Forbes представитель статистической службы. На протяжении последнего года эти данные ежеквартально публиковались в докладе "Информация о социально-экономическом положении России", однако в нынешней опубликованной версии они отсутствуют.

Директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой не смог вспомнить случаев, когда Росстат переносил бы публикацию данных о реальных доходах. Представитель Росстата объяснил перенос публикации тем, что сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, чем ожидалось, и эту информацию пришлось уточнять.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян перешли к падению после двух лет околонулевого роста. Во втором квартале они обвалились на 7,9% в годовом выражении: этот показатель стал рекордным с 1999 года, в третьем и четвертом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.

Не исключено, что реальные располагаемые доходы могли упасть и в первом квартале 2021 года, в том числе из-за ускорения инфляции, которая ухудшила динамику доходов как минимум на один процент. Частично сказаться на динамике доходов могло и окончание государственных программ поддержки населения, связанных с коронавирусом. Другие эксперты отмечают, что с 2014 года пользоваться показателем реальных доходов стало сложнее: методологию расчета пришлось менять для учета единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году.

До конца дня президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. Темы, которые будут затронуты в выступлении, традиционно не анонсируются. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.

Так, 19 апреля Путин провел с руководством правительства и своей администрации отдельное совещание по подготовке к посланию парламенту, важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. "Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются пробуксовки, трудности", - говорил президент на одной из подготовительных встреч. А 15 апреля, подводя итог совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы. На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.

Как полагает глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, одним из трех основных блоков послания станет вопрос индексации пенсий, увеличения заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки. Второй блок будет посвящен помощи семьям, а третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры.

По данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" в конце прошлого года, каждый третий россиянин (33%) считает, что живет бедно, при этом 7% сограждан отмечают, что жили так всегда, а 12% респондентов стали бедными более десяти лет назад. Среди причин своей бедности россияне, считающие себя бедными, называют крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов и потерю рабочего места.

По данным ФОМ, почти две трети заявивших о своей бедности россиян, или 20% всех респондентов, уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас. Почти шестая часть сограждан, относящих себя к бедным слоям населения, или 6% всех респондентов, рассчитывает, что им за это время удастся повысить свой уровень жизни.

По их словам, они надеются на чудо, перемены в работе руководства страны и улучшение ситуации в стране или же на собственные силы, прикладывая усилия для улучшения ситуации. Не знает, чего ждать в этом отношении, почти каждый пятый россиянин, считающий себя бедным, или 7% всех респондентов. Практически две трети россиян (64%) относят себя людям со средним достатком, а богатыми себя назвал 1% сограждан.

Пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду доходов населения: по итогам девяти месяцев их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Препятствием для восстановления доходов в 2021 году станут подавленная экономическая активность, а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная часть социальных расходов.

При этом восстановление реальных доходов россиян после провала кризиса будет медленным - в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года. По словам экспертов, доходы россиян так и не смогли вернуться на уровень 2013 года, и многолетняя стагнация реальных доходов, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе.