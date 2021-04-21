Президент России Владимир Путин, выступая 21 апреля в "Манеже" с ежегодным посланием Федеральному собранию, объявил о единовременных выплатах россиянам

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин, выступая 21 апреля в "Манеже" с ежегодным посланием Федеральному собранию, объявил о единовременных выплатах россиянам. Так как главная задача правительства - обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью, то президент пообещал в августе этого года единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

"Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - пообещал Путин, отметив, что помощь семьям с детьми - это очень важное направление работы. (Как получить выплаты в 10 тыс. рублей).

Кроме того, с 1 июля этого года на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату, которая в среднем по стране составит 5650 рублей.

Президент также предложил платить нуждающимся беременным женщинам. "Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц", - сообщил глава государства. (Где и на каких условиях получить эти деньги).

- "Это было выступление главы государства о раздаче денег перед выборами"



Коснулся президент и проблем, связанных с разницей размеров оплаты больничного по уходу за ребенком, которая зависит от трудового стажа. Получается, что для молодых женщин такие выплаты ниже. Поэтому для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме, подчеркнул Путин.

"Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже... Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка... Чем больше стаж, тем больше оплата. 100% имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100% не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка", - сказал глава России.

Путин поручил правительству подготовить комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

Минтруд назвал условие начисления пособия беременным

Ежемесячные пособия беременным в размере 6350 рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным в его ежегодном послании Федеральному собранию, будут назначаться, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки", - говорится в сообщении ведомства.

"Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России", - заявил глава ведомства Антон Котяков.

Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг.

На выплату школьникам в 10 тыс. руб. смогут претендовать около 17 млн человек

На единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут претендовать около 17 миллионов россиян.

"Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", - сообщил сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, чтобы получить такую единовременную выплату на детей школьного возраста нужно будет просто подать заявление - это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Всю остальную работу берет на себя государство.