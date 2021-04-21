По всей России задержаны, по данным ОВД-Инфо, более 500 человек. Как рассказал в эфире "Дождя" медиакоординатор "ОВД-Инфо" Константин Фомин, скрипт на сайте сейчас отстает и не показывает реальное число задержанных.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в среду в ряде городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), сообщает < a href="http://interfax.ru">"Интерфакс". Местные власти пока не сообщали о числе участников акций в городах северо-запада России.

В Петрозаводске акция началась на центральной площади Кирова. Полиция предупредила собравшихся о ее незаконности, после чего они покинули площадь и двинулись по проспекту Ленина.

Акция в Пскове прошла в гайд-парке в Сквере имени 60-летия Октября. Задержаний нет.

В Мурманске прошло несогласованное шествие по проспекту Ленина. Во время акции задержана координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина и еще двое участников акции.

Собравшиеся на акцию в центре Архангельска были предупреждены полицейскими через громкоговорители о незаконности ее проведения. Участники прошли по Троицкому проспекту.

В Сыктывкаре митингующие собрались на площадях Театральная и Стефановская. Акции проходят также в Вологде и Великом Новгороде.

В Санкт-Петербурге задержанным из нескольких автозаков пришлось вызвать скорую помощь. В одном из них людей возили полтора часа, девушка стала задыхаться. На Суздальском проспекте мужчину, упавшего в обморок, высадили из автозака с еще одной задержанной, ему вызвали скорую. Три автозака встали на трассе и ждут врачей.