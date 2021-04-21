Москва, 21 апреля 2021 года

Рупор Москвы / Youtube

Столичная общественная наблюдательная комиссия (ОНК) сообщила о двух десятках задержанных на несогласованной акции в Москве.

"В отделы полиции доставлены 20 задержанных, в том числе один несовершеннолетний", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

По его словам, на задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, их отпускают. "Серьезных нарушений прав задержанных членами ОНК не выявлено", - добавил он.

Ранее в полиции заявили, что в несогласованной акции в Москве принимают участие около шести тысяч человек. Там также сообщили, что в ходе акции был задержан несовершеннолетний, который принес с собой саперную лопатку. По данным источника "Интерфакса", он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В среду в десятках российских городов прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который держит в колонии голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи. В связи с протестами по всей России силовики задержали, согласно последним данным "ОВД-Инфо", 1496 человек в 89 городах.

662 человека задержаны в Санкт-Петербурге, не менее 30 из них оставлены на ночь в полиции. 95 человек задержаны в Уфе. Также более 50 задержанных в городах Барнаул, Сочи и Казань.