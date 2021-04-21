В день новой несанкционированной акции протеста, "финальной битвы между добром и нейтралитетом", намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, на день оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в городах России местные власти не только инициировали массовые задержания координаторов и сотрудников штабов Навального, но и перекрыли центральные улицы и площади городов, чтобы не допустить выхода митингующих.

Во многих городах РФ на улицы выведены усиленные наряды полиции и Росгвардии. Силовики намерены 21 апреля действовать так же, как во время массовых протестов 31 января в поддержку Навального, объявив любые несанкционированные протесты "угрозой общественной безопасности". Напомним, три месяца назад в 85 городах России были задержаны за участие в протестах более 5100 человек. Тогда на улицы вышли около 300 тысяч россиян, сейчас организаторы ждут около 500 тысяч участников.

В Москве с самого утра 21 апреля перекрыты все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. Закрыта и Манежная площадь, где должна была пройти акция в поддержку Алексея Навального. Накануне столичные власти отказали организаторам митинга на Манежной численностью до 100 тыс. участников в его проведении из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. Там также добавили, что люди, указанные в уведомлении как организаторы мероприятия, находятся за границей. Их пообещали привлечь к ответственности в случае проведения акции без разрешения городских властей.

Но если в столице основанием для перекрытия улиц и оцеплений названо обеспечение необходимых мер безопасности в связи с оглашением Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, то в регионах причины нашли другие.

В Екатеринбурге на 21 апреля была усилена работа полиции. Сотрудники правоохранительных органов, получившие ранее отпуск или выходной, получили предписание не покидать город и быть круглосуточно на связи. Усилена работа центра по борьбе с экстремизмом, который занимается видеонаблюдением. Но официально улицы города перекрываются не из-за ожидаемых акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, а из-за репетиции парада Победы. Как сообщает Свердловское областное телевидение, изначально репетиция была назначена на 20:00, но ее перенесли на два часа раньше после обращения Центрального военного округа. На сайте администрации города говорится, что центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля. В это же время запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года.

В Челябинске на время проведения протестной акции также назначена репетиция парада Победы. Как сообщает Ura.ru, из Москвы "поступило указание действовать жестко" и, "вероятно, будет много задержаний". ГУ МВД по Свердловской области попросило местных жителей "не поддаваться на провокации" и "не участвовать в несогласованных акциях", пообещав их "немедленно пресекать". Действия участников несогласованных акций будут расцениваться "как угроза общественной безопасности", объявили в региональном МВД.

Власти Костромы начали срочную обработку от клещей центральных скверов и площадей. Объявления об этом на красной ленте, которой огораживают скверы, зафиксировали местные блогеры еще утром 20 апреля. Обработка от насекомых любопытным образом стартовала сразу после того, как Генпрокуратура и МВД России выступили с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Аналогично поступила и мэрия Улан-Удэ. Там сообщили, что 21 апреля на главной площади города до вечера будут активно бороться с клещами в рамках месячника чистоты и в связи с наступлением Дня Труда и Дня Победы. Площадь Советов перекрыта, так как там ведутся работы по "уборке и очистке территории, по уходу за зелеными насаждениями", а также идет акарацидная (противоклещевая) обработка. Как сообщает "Байкал-Daily", в комитете городского хозяйства заверили, что все эти работы плановые. Однако издание отмечает, что никогда ранее о подобной противоклещевой обработке на площади Советов не сообщалось.

В ночь на 20 апреля была оцеплена и Дворцовая площадь в Петербурге, там появились железные ограждения. Ранее подобные заборы устанавливали в январе и феврале в дни, когда горожане выходили на массовые акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

В регионах силовики получили указание из МВД РФ активно предупреждать население о незаконности планируемых 21 апреля протестных акций. Эти мероприятия объявлены "угрозой общественной безопасности", и наказание за участие в них предусмотрено жесткое. В Генпрокуратуре РФ напомнили, что участникам несанкционированных акций может грозить статья о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), предусматривающая наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре утверждают, что "призывы к массовым беспорядкам" исходят от "Фонда борьбы с коррупцией"*, штабов Навального и "Фонда защиты прав граждан"*, которые прокуратура Москвы через суд требует признать экстремистскими организациями. Какие есть основания для этого, в прокуратуре не сообщают, ссылаясь на то, что Мосгорсуд, куда поступил иск, засекретил все документы по этому делу. В условиях такой секретности ведомство обвиняет структуры Алексея Навального в подготовке "цветной революции" в России по заказу неназванных зарубежных центров, "в ведении экстремистской деятельности, дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ, в том числе путем призывов к насильственным действиям и массовым беспорядкам".

Какие именно есть доказательства у прокуратуры для подобных обвинений, не известно, так как представители ФБК* смогут ознакомиться с ними только в день судебного заседания 26 апреля, а принять участие в процессе сможет только адвокат.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, статус "экстремистских" сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены, а участники акций протеста, организованных этими структурами, автоматически окажутся под угрозой уголовного преследования.

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