Союз журналистов России (СЖР) сообщил о задержании десятка журналистов в ходе освещения акций в поддержку Алексея Навального в разных регионах России. Это на порядок меньше, чем во время прошлых протестных акций, сообщает "Интерфакс" В СЖР связали сокращение числа задержанных с требованием к сотрудникам СМИ носить ярко-зеленые жилеты и бейджи при освещении митингов.

Согласно сообщению, в Элисте был задержан главный редактор оппозиционного издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, которого обвиняют "в призывах к несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционного политика".

В Кемерово был задержан журналист "Радио Свобода"* Андрей Новашов, у которого с собой было редакционное задание, в Иркутске задержали корреспондента "Сибирь. МБХ медиа" Игоря Голято, а в Уфе - журналиста портала UFA1 Артема Супонькина. Все трое были отпущены без протоколов.

Корреспонденток "Медиазоны" Юлию Сугуеву и Барият Идрисову отпустили после задержания из махачкалинского отдела полиции без протокола. Кроме того, силовики пришли еще к одной журналистке "Медиазоны" Ольге Ромашовой.

В Казани задержали корреспондента "Ъ-Казань" Глеба Меркина. Его увезли в ОВД, несмотря жилет, бейдж и редакционное задания, наличие которых у журналистов требует Роскомнадзор. Кроме того, в столице Татарстана задержали корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина "под предлогом отсутствия в редакционном задании места, где тот должен находиться". Позднее журналиста освободили.

В Воронеже трое силовиков унесли на руках корреспондента Sota.Vision Федора Орлова, несмотря на наличие пресс-карты, жилетки и пр., который сейчас находится в ОВД.