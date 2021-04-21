Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы

rsf.org

Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы (документ в формате .pdf). В этот рейтинг включены 180 стран, Россия в нем заняла 150-е место.

Причиной нахождения России в нижней части рейтинга эксперты назвали "репрессивный аппарат", который используется властями страны для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционного политика Алексея Навального, а также законы, контролирующие работу прессы и интернета.

Соседями России по списку оказались Конго и Гондурас. Также вместе с Россией в "красной зоне" - Индия, Бразилия, Турция и Мексика.

В "черной зоне" находятся Китай, Иран, Египет, Вьетнам, Туркменистан и другие страны.

А первые строчки рейтинга заняли скандинавские страны - Норвегия, Финляндия и Швеция, где пресса является cамой свободной.