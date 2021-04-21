Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы
rsf.org
Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы
 
 
 
Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы
rsf.org

Эксперты организации "Репортеры без границ" (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы (документ в формате .pdf). В этот рейтинг включены 180 стран, Россия в нем заняла 150-е место.

Причиной нахождения России в нижней части рейтинга эксперты назвали "репрессивный аппарат", который используется властями страны для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционного политика Алексея Навального, а также законы, контролирующие работу прессы и интернета.

Соседями России по списку оказались Конго и Гондурас. Также вместе с Россией в "красной зоне" - Индия, Бразилия, Турция и Мексика.

В "черной зоне" находятся Китай, Иран, Египет, Вьетнам, Туркменистан и другие страны.

А первые строчки рейтинга заняли скандинавские страны - Норвегия, Финляндия и Швеция, где пресса является cамой свободной.