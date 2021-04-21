Сотрудники полиции задержали в Москве политика и бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Об этом сообщил в Twitter зампред Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По словам Венедиктова, политик находится в ОВД "Хамовники". Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.

Как рассказал сам Рыжков агентству РИА "Новости", его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" о несогласованных акциях. Рыжков находится в ОВД "Хамовники" уже больше трех часов, он ждет адвоката.

"Я утром в 10 выходил на работу, ко мне еще подошел старший участковый по району Хамовники и сказал, что есть сигнал о том, что я совершил административное правонарушение, и попросил проехать с ним в ОВД "Хамовники", улица Усачева 62, метро "Спортивная", и дать пояснения. Проехал с ним, дал ему подробные пояснения, что я не являюсь организатором сегодняшней акции, и нигде не призывал к участию в этой акции. На что он мне показал мой аккаунт в Твиттере, где я продублировал новость с сайта "Эхо Москвы" от 18 апреля, о том, что сторонники (Алексея) Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость", - сказал Рыжков.

В день новой несанкционированной акции протеста 21 апреля, названной организаторами "финальной битвы между добром и нейтралитетом", во многих городах России местные власти не только инициировали массовые задержания координаторов и сотрудников штабов Навального, но и перекрыли центральные улицы и площади городов, чтобы не допустить выхода митингующих.

Силовики намерены 21 апреля действовать так же, как во время массовых протестов 31 января в поддержку Навального, объявив любые несанкционированные протесты "угрозой общественной безопасности". Напомним, три месяца назад в 85 городах России были задержаны за участие в протестах более 5100 человек. Тогда на улицы вышли около 300 тысяч россиян, сейчас организаторы ждут около 500 тысяч участников.

В Москве с самого утра 21 апреля перекрыты все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. Металлические ограждения выставлены на Манежной площади, где должна была пройти акция в поддержку Алексея Навального. Но накануне столичные власти отказали организаторам митинга на Манежной численностью до 100 тыс. участников в его проведении из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. Там также добавили, что люди, указанные в уведомлении как организаторы мероприятия, находятся за границей. Их пообещали привлечь к ответственности в случае проведения акции без разрешения городских властей.