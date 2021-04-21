Любовь Соболь отпустили из ОВД

Соболь Любовь / Twitter

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* и оппозиционный политик Любовь Соболь, задержанная в среду в ходе полицейской спецоперации, отпущена из ОВД Донского района.

"Продержав много часов в автобусе на территории ОВД Донского района, затем еще столько же в самом ОВД под портретом Путина (считаю это психологической пыткой), меня отпустили. Суд завтра. Все, кто вышел сегодня, - крутыши и лучшие люди страны! Свободу Навальному!" - написала Любовь Соболь в Twitter.

Всем привет! Продержав много часов в автобусе на территории ОВД Донского района, затем ещё столько же в самом ОВД под портретом Путина (считаю это психологической пыткой????), меня отпустили. Суд завтра. Все, кто вышел сегодня, - крутыши и лучшие люди страны! Свободу Навальному! pic.twitter.com/M4h78TLUxM — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 21, 2021

Оппозиционный политик добавила, что "не перестанет требовать свободу Алексею Навальному и вести избирательную кампанию в Госдуму". "Хотели запугать меня людьми в черных шапочках? Да видела я их миллион раз. Совесть и честь важнее. Спасибо всем, кто за меня переживал", - написала она.

Юриста ФБК* Любовь Соболь задержали у станции метро в Москве. "Менты устроили план "Перехват" и вытащили Любовь Соболь из такси у метро "Автозаводская". По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут - неизвестно", - сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

По его словам, сотрудники полиции составили протокол на юриста ФБК* за повторное нарушение установленного порядка организации митинга. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. рублей, передает "Интерфакс".