На Дальнем Востоке начались первые акции в поддержку Навального, идут задержания

sakhalin.info В Южно-Сахалинске задержаны двое, пишет Sakhalin.info

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На Дальнем Востоке начались первые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В 10:00 по московскому времени (в 19:00 по местному времени) началась акция в Петропавловске-Камчатском. По подсчетам ИА "Кам", на площади у стелы "Город воинской славы" собрались 30-40 человек.

В Хабаровске и Владивостоке акции начались в 12:00 по Москве, одновременно с началом Послания президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, на центральные площади городов стянули спецтехнику. При этом местные штабы Алексея Навального вынуждены сменить точки сборы участников акции протеста из-за действий силовиков.

В Хабаровске акцию изначально планировали проводить на площади Ленина, но полиция за несколько часов до митинга перекрыла к площади подходы. Точку сбора перенесли на площадку перед парком "Динамо". "Площадка перед парком Динамо достаточно большая и к ней легко пройти как со стороны улицы Карла-Маркса, так и со стороны Уссурийского бульвара. Более того, в гайдпарках разрешены митинги даже без идиотских "согласований" с властями", - сказано в Telegram-канале штаба.

Участников акции призвали не начинать шествие, пока не соберется достаточное количество людей. Однако впоследствии штаб сообщил, что точка сбора осталась прежней, так как большинство участников идет именно туда. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Врача Навальному!" и водят хоровод. Вскоре после начала акции полицейские задержали корреспондента местного штаба Навального Марию Нуйкину. Причину задержания полицейские назвать не смогли. Задержанную везут в ОП N4 по Хабаровску.

Как сообщает портал Khabara.ru, на площадь Ленина прибыли 12 автомобилей ГИБДД и одиннадцать "Уралов" со спецподразделениями Восточного округа Нацгвардии. "Полицейские пытались задержать мужчину с флагом "Навальный". Люди схватились за флаг и скандировали "Один за всех и все за одного!". Мужчину не задержали!" - говорится в сообщении портала.

Во Владивостоке сторонники Навального сперва планировали собраться на площади Борцов Революции, но полиция перекрыла к площади подходы. В настоящее время точку сбора перенесли на Привокзальную площадь города, участникам предлагают собираться возле памятника Ленину.

Задержания митингующих прошли и в Магадане. По данным местного издания "Весьма", на несанкционированной акции задержано не менее восьми человек. "В столице Колымы такие задержания проходят впервые за все время протестных митингов последних лет", - пишут журналисты. По их данным, сначала акция проходила мирно, несколько человек произнесли речи, полиция в это время через громкоговорители просила людей разойтись.

Вскоре протестующие пошли по улице Карла Маркса, намереваясь дойти до гайд-парка. По дороге люди выкрикивали лозунги "Путин - вор" и "Россия будет свободной". По дороге на улице Портовой людей окружили полицейские в амуниции и потребовали от них разойтись и прекратить акцию. Люди встали в сцепку и начали спорить и говорить с полицейскими, после чего начались задержания.

В Южно-Сахалинске задержаны двое, пишет Sakhalin.info. Максима Ермоленко и Виктора Шейко остановили сотрудники Росгвардии, когда они шли к месту проведения акции. Несмотря на это, митинг состоялся, на площади у памятника Ленину собралось несколько десятков человек. Собравшиеся прошли по Коммунистическому проспекту в сопровождении сотрудников полиции до дома правительства, а затем двинулись в сторону площадей Славы и Победы.

Акции протеста анонсированы в Новосибирске, Красноярске, Норильске, Омске, Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Куте, Усть-Илимске, Кемерово, Абакане, Барнауле, Бийске, Томске, Улан-Удэ, Горно-Алтайске и многих других городах.

В день новой несанкционированной акции протеста 21 апреля, названной организаторами "финальной битвы между добром и нейтралитетом", во многих городах России местные власти не только инициировали массовые задержания координаторов и сотрудников штабов Навального, но и перекрыли центральные улицы и площади городов, чтобы не допустить выхода митингующих.

Силовики намерены 21 апреля действовать так же, как во время массовых протестов 31 января в поддержку Навального, объявив любые несанкционированные протесты "угрозой общественной безопасности". Напомним, три месяца назад в 85 городах России были задержаны за участие в протестах более 5100 человек. Тогда на улицы вышли около 300 тысяч россиян, сейчас организаторы ждут около 500 тысяч участников.

В Москве с самого утра 21 апреля перекрыты все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. Металлические ограждения выставлены на Манежной площади, где должна была пройти акция в поддержку Алексея Навального. Но накануне столичные власти отказали организаторам митинга на Манежной численностью до 100 тыс. участников в его проведении из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. Там также добавили, что люди, указанные в уведомлении как организаторы мероприятия, находятся за границей. Их пообещали привлечь к ответственности в случае проведения акции без разрешения городских властей.

Но если в столице основанием для перекрытия улиц и оцеплений названо обеспечение необходимых мер безопасности в связи с оглашением Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, то в регионах причины нашли другие.