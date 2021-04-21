Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271, до 4 727 125

Стопкоронавирус.рф Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 644. Всего уже выздоровели 4 352 873 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,1% от общего числа заразившихся. 267 546 человек продолжают лечение

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271, до 4 727 125. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Еврейской автономной области (по 0,02%) и Ямало-Ненецком автономном округе (0,04%).

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 644. Всего уже выздоровели 4 352 873 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,1% от общего числа заразившихся. 267 546 человек продолжают лечение.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 399 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 706 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,26%, следует из данных штаба.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 1988 (58)

Санкт-Петербург - 693 (34)

Московская область - 586 (15)

Ростовская область - 234 (18)

Нижегородская область - 192 (12)

Самарская область - 189 (15)

Воронежская область - 171 (6)

Иркутская область - 154 (8)

Саратовская область - 136 (5)

Красноярский край - 118 (12)

Волгоградская область - 114 (5)

Челябинская область - 113 (9)

Свердловская область - 107 (16)

Пермский край - 103 (5)

Республика Крым - 102 (5)

Краснодарский край - 100 (11)

Республика Башкортостан - 98 (3)

Ставропольский край - 94 (5)

Пензенская область - 93 (3)

Ленинградская область - 88 (11)

Ульяновская область - 83 (7)

Белгородская область - 83 (3)

Брянская область - 83 (3)

Ярославская область - 83 (1)

Новосибирская область - 81 (4)

Алтайский край - 79 (5)

Тверская область - 78 (7)

Курская область - 77 (5)

Архангельская область - 74 (2)

Республика Саха (Якутия) - 74

Кировская область - 73 (1)

Астраханская область - 73 (2)

Оренбургская область - 69 (5)

Республика Карелия - 69 (3)

Омская область - 68 (6)

Липецкая область - 68 (5)

Вологодская область - 68 (3)

Кемеровская область - 66

Тульская область - 64 (10)

Владимирская область - 64 (3)

Ивановская область - 61 (4)

Ханты-Мансийский АО - 61

Удмуртская Республика - 60 (5)

Калининградская область - 60 (3)

Тамбовская область - 60 (2)

Псковская область - 55 (4)

Орловская область - 54 (3)

Калужская область - 54

Тюменская область - 51 (5)

Смоленская область - 51 (4)

Республика Коми - 50 (4)

Рязанская область - 50 (3)

Чувашская Республика - 48 (5)

Республика Дагестан - 44 (2)

Курганская область - 38 (3)

Новгородская область - 38

Республика Татарстан - 35 (3)

Забайкальский край - 34 (1)

Приморский край - 34

Республика Мордовия - 33 (2)

Республика Бурятия - 31 (3)

Хабаровский край - 31 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 29 (1)

Томская область - 29

Мурманская область - 25 (2)

Севастополь - 23 (2)

Республика Хакасия - 19

Ямало-Ненецкий АО - 17 (1)

Сахалинская область - 16

Республика Марий Эл - 16

Республика Калмыкия - 15 (2)

Республика Адыгея - 12 (1)

Костромская область - 11 (2)

Амурская область - 11 (1)

Республика Северная Осетия - 11

Чеченская Республика - 10

Карачаево-Черкесская Республика - 10

Республика Ингушетия - 10

Камчатский край - 9

Республика Алтай - 4 (1)

Магаданская область - 4

Республика Тыва - 3

Еврейская АО - 1

Чукотский АО - 0

Ненецкий АО - 0

