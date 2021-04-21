Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271, до 4 727 125. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Еврейской автономной области (по 0,02%) и Ямало-Ненецком автономном округе (0,04%).
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 644. Всего уже выздоровели 4 352 873 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,1% от общего числа заразившихся. 267 546 человек продолжают лечение.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 399 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 706 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,26%, следует из данных штаба.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 1988 (58)
Санкт-Петербург - 693 (34)
Московская область - 586 (15)
Ростовская область - 234 (18)
Нижегородская область - 192 (12)
Самарская область - 189 (15)
Воронежская область - 171 (6)
Иркутская область - 154 (8)
Саратовская область - 136 (5)
Красноярский край - 118 (12)
Волгоградская область - 114 (5)
Челябинская область - 113 (9)
Свердловская область - 107 (16)
Пермский край - 103 (5)
Республика Крым - 102 (5)
Краснодарский край - 100 (11)
Республика Башкортостан - 98 (3)
Ставропольский край - 94 (5)
Пензенская область - 93 (3)
Ленинградская область - 88 (11)
Ульяновская область - 83 (7)
Белгородская область - 83 (3)
Брянская область - 83 (3)
Ярославская область - 83 (1)
Новосибирская область - 81 (4)
Алтайский край - 79 (5)
Тверская область - 78 (7)
Курская область - 77 (5)
Архангельская область - 74 (2)
Республика Саха (Якутия) - 74
Кировская область - 73 (1)
Астраханская область - 73 (2)
Оренбургская область - 69 (5)
Республика Карелия - 69 (3)
Омская область - 68 (6)
Липецкая область - 68 (5)
Вологодская область - 68 (3)
Кемеровская область - 66
Тульская область - 64 (10)
Владимирская область - 64 (3)
Ивановская область - 61 (4)
Ханты-Мансийский АО - 61
Удмуртская Республика - 60 (5)
Калининградская область - 60 (3)
Тамбовская область - 60 (2)
Псковская область - 55 (4)
Орловская область - 54 (3)
Калужская область - 54
Тюменская область - 51 (5)
Смоленская область - 51 (4)
Республика Коми - 50 (4)
Рязанская область - 50 (3)
Чувашская Республика - 48 (5)
Республика Дагестан - 44 (2)
Курганская область - 38 (3)
Новгородская область - 38
Республика Татарстан - 35 (3)
Забайкальский край - 34 (1)
Приморский край - 34
Республика Мордовия - 33 (2)
Республика Бурятия - 31 (3)
Хабаровский край - 31 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 29 (1)
Томская область - 29
Мурманская область - 25 (2)
Севастополь - 23 (2)
Республика Хакасия - 19
Ямало-Ненецкий АО - 17 (1)
Сахалинская область - 16
Республика Марий Эл - 16
Республика Калмыкия - 15 (2)
Республика Адыгея - 12 (1)
Костромская область - 11 (2)
Амурская область - 11 (1)
Республика Северная Осетия - 11
Чеченская Республика - 10
Карачаево-Черкесская Республика - 10
Республика Ингушетия - 10
Камчатский край - 9
Республика Алтай - 4 (1)
Магаданская область - 4
Республика Тыва - 3
Еврейская АО - 1
Чукотский АО - 0
Ненецкий АО - 0