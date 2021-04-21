Кира Ярмыш

Фото со страницы Киры Ярмыш в Twitter

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила 10 суток ареста, передает "Интерфакс". Ее отправили в спецприемник отбывать наказание.

Кира Ярмыш была задержана утром 21 апреля. Ей вменили ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации несогласованной акции), сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.

"Арест за призыв к митингу в интернете человеку, у которого нет интернета", - так прокомментировано решение суда на страничке Ярмыш в Twitter.

Вероника Полякова ранее подчеркнула, что Ярмыш не могла призывать через интернет к участию в акции, потому что находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

Напомним, Кира Ярмыш по решению Басманного суда Москвы находится под домашним арестом с 1 февраля по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста в Москве 23 января. Фигурантка была задержана у подъезда своего дома, когда вышла в магазин в разрешенное следователем время - с 10:00 до 11:00.

В среду в десятках российских городов проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который держит в колонии голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи. В связи с протестами по всей России силовики задержали больше тысячи человек.