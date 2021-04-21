Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, признавшийся ранее в убийстве супруги, заявил следствию о самооговоре. Об этом сообщил в среду адвокат Александр Почуев, представляющий интересы семьи медика.

Отказ от признательных показаний оформлен протокольно и зафиксирован на видеозаписи, передает "Интерфакс". По данным Почуева, в убийстве Земченков признался "в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием".

"Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца. Других веских доказательств просто нет", - отметил адвокат.

Он добавил, что следствие еще не отработало несколько других версий.

При этом ранее сообщалось, что Земченков был допрошен с использованием полиграфа, и это стало основанием для задержания.

2 апреля Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего главного нефролога Петербурга Земченкова до 27 апреля. По версии следствия, в феврале 2010 года в квартире дома на улице Чапыгина он во время ссоры убил неустановленным способом супругу Ирину, затем расчленил труп, а фрагменты тела выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. В марте того же года в связи с исчезновением женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть1 статьи 105 УК РФ).

СМИ сообщали, что в том же 2010 году у нефролога был роман с женщиной, на которой он впоследствии женился.

Александр Земченков имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Он является заместителем председателя Российского диализного общества, возглавляет нефрологическое отделение Мариинской больницы. Врач также стал автором более 100 публикаций в области нефрологии.