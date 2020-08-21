Воспитанники и сотрудники 88 детских садов Хабаровска были эвакуированы в пятницу из-за сообщений о минировании, эвакуация коснулась около 15 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В хабаровской мэрии уточнили, что эвакуация затронула 12 732 ребенка и 2 273 сотрудника. Отмечается, что дети оперативно под присмотром педагогов покинули здания детсадов и разместились в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. Сотрудники спецслужб уже проверили 31 детский сад, взрывных устройств в них обнаружено не было. Обследование других детских учреждений продолжается.

Ранее в пятницу сообщения о минировании получили суды, почта, отделения Сбербанка и налоговая служба в Еврейской АО. Кроме того, массовые сообщения о минированиях поступили в здания судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона. Аналогичные сообщения поступили в организации региона в четверг.

26 июля в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.В аэропорту Пулково из-за сообщения о минировании провели проверку, однако ничего не обнаружили. При этом в аэропорту Краснодара, о "минировании" которого также сообщали СМИ, заявили, что никаких сообщений об угрозе не получали.

25 июля неизвестные сообщили о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. В аэропорту провели эвакуацию, пассажиров и персонал вывели на площадь около терминала. Были задержаны два рейса - в Екатеринбург и Москву По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась.