Стоп-кадр видео Город55 Омск / YouTube Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи N 1, а по совместительству депутат горсовета и единоросс Александр Мураховский

Стоп-кадр видео Город55 Омск / YouTube

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи N 1, а по совместительству депутат горсовета и единоросс Александр Мураховский. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал главврач. По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания".

Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме не обнаружило. Однако исследование продолжается.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом "обычной промышленной химии", добавил высокопоставленный медик. "Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент. - Прим. "Интерфакса") найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

По его словам, "состояние Навального расценивается как нестабильно тяжелое". "При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока. - Прим. "Интерфакса"), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - добавил Мураховский.

Между тем терапевт Ярослав Ашихмин, который ранее наблюдал Алексея Навального, назвал диагноз о нарушении обмена веществ в организме политика издевательством. "Это просто издевательство над всей дифференциальной диагностикой. Просто стыдно ставить такой диагноз. Разумеется, в тяжелом состоянии будет нарушение обмена веществ", - сказал он "Эху Москвы".

Терапевт также добавил, что до отравления здоровье Алексея Навального было в очень хорошем состоянии. "Предпосылок к тому, чтобы упала глюкоза, не было. Пациент был исключительно хорошо обследован, за его состоянием здоровья очень пристально следили. Поэтому со стороны тела никаких причин не могло быть, чтобы просто так на ровном месте глюкоза упала до нуля", - отметил он.

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

Позднее в ФБК со ссылкой на сотрудницу полиции заявили, что специалистам удалось определить яд, которым был отравлен политик. Назвать его сотрудница МВД отказалась, сославшись на тайну следствия. Однако она уточнила, что это вещество "смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Однако медики версию об отравлении отмели.