Следственный комитет (СК) предъявил бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство следственного изолятора в Севастополе, сообщает "Интерфакс".

Вместе с ним по делу проходят бывший глава "Строительного управления 23" Валерий Каклюгин, экс-менеджер компании "Юнистрой" Андрей Угланов и бывший гендиректор компании Майа Гагуа. Речь идет о хищении 94 млн 610 тысяч рублей, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено 18 августа. С санкции Басманного суда Угланов и Калюгин отправлены под стражу до 4 октября, Гагуа на этот же срок помещена под домашний арест.

Адвокат Коршунова Александр Линников заявил агентству, что узнал о новом обвинении из СМИ. При этом он отметил, что считает, что это "очередное пустое сфабрикованное обвинение".

Адвокат Угланова Владимир Жеребенков рассказал, что его подзащитный не признает вину в мошенничестве. При этом он признает, что давал взятку Коршунову в размере 9 млн рублей в качестве "отката за получение контракта на строительство СИЗО". Однако он был ранее освобожден от уголовного преследования в связи с тем, что добровольно изобличил взяткополучателя.

В отношении Коршунова уже вынесено два приговора за растрату и мошенничество, по которым он в настоящее время отбывает наказание.