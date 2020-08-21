Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами назвал 4 сентября последним сроком, когда власти, представители "Башкирской содовой компании" и защитники шихана Куштау должны прийти к компромиссу насчет судьбы горы. Если его достичь не удастся, республика подаст документы на придание шихану статуса особо охраняемой природной территории, сообщает "Башинформ".

Хабиров также заявил, что владельцы "БСК" пока не ответили на его предложение о выкупе у них контрольного пакета акций предприятия.

Ранее Радий Хабиров говорил, что государство готовит акционерам "БСК" предложение по выкупу предприятия. "Мы, как местные люди, как люди понимающие, что здесь происходит, будем управлять предприятием", - заявил он.

К разработке шихана Куштау "БСК" приступила в начале августа. Предприятие намерено полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана - около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений, пишет "Новая газета".

Активисты в ходе протестов заблокировали проезд на гору для тяжелой техники. Во время противостояния с силовиками и сотрудниками ЧОП были задержаны более 70 активистов. Они объявили бессрочную голодовку. В ходе разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и дубинки. 85-летней женщине сломали ногу, сообщало агентство 66.ru.

Замдиректора "БСК" Рустем Басыров подчеркивает, что решение о разработке горы принимала не компания, а государство. По его словам, какие бы варианты содовой компании ни предлагали, они "всегда были сопряжены с протестами".

"Мы просто просили государство: дайте нам сырье, мы не можем без него работать. Шихан Куштау - это компромиссный вариант, который нам предложили после многолетних дискуссий и митингов. Не понимаю, на какой еще компромисс мы должны были пойти. Закрыть предприятие, распустить рабочих - такой компромисс нам не нужен. На него мы никогда не пойдем", - приводил "Сноб" слова Басырова.

На российском рынке соды "БСК" - монополист, в мире компания-производитель кальцинированной и пищевой соды занимает шестое место. Басыров уверен, что дестабилизации обстановки на предприятии добиваются "зарубежные конкуренты".

"Тем, кто стоит за атакой на наше предприятие, важны не природа, не за Куштау они бьются, а с башкирской содовой компанией. У них одна цель: поставить нас на колени, задушить и довести до закрытия завода. Потому что с закрытием и уничтожением российского содового гиганта, которым мы являемся, освобождается огромная ниша на рынке", - утверждает топ-менеджер.

По его словам, протестуют не местные жители, а "в основном приезжие - гастролеры, политиканы, политтехнологи всех мастей".