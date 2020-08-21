В жилом многоквартирном доме в Ярославле произошел взрыв газа

Жесть Ярославль / ВКонтакте В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах

Жесть Ярославль / ВКонтакте

В жилом многоквартирном доме в Ярославле произошел взрыв газа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Информация о пострадавших уточняется.

"В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах", - сказал источник.

В экстренных службах сообщили, что всего в доме 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.

По данным пресс-службы МЧС РФ, из дома эвакуируют жильцов. "В 19:29 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытии на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этажи. Проводится эвакуация жильцов дома", - сказали в ведомстве.

Как сообщает издание YarNet, при взрыве в Ярославле погибла женщина. Один из очевидцев рассказал, что газом пахло, когда он заходил в подъезд. Перед ним зашла одна из соседок. Именно в ее квартире и взорвался газ. Сам мужчина чудом избежал гибели.

Очевидцы также рассказывают, что одного из жителей взрывной волной выбросило прямо с балкона. Выжил мужчина или нет, на данный момент пока неизвестно.