Telegram-канал "Штаб Навального в Омске" Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи N 1 Анатолий Калиниченко объявил, что медики пока не нашли следов яда в организме политика Алексея Навального

Telegram-канал "Штаб Навального в Омске"

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи N 1 Анатолий Калиниченко объявил, что медики пока не нашли следов яда в организме политика Алексея Навального. Выступление Калиниченко опубликовал штаб Навального в Омске.

По словам медика, анализы проводились как в Омске, так и в Москве. "В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заверил Калиниченко.

Он пояснил, что ядов не выявлено ни в крови, ни в моче Навального, передает РИА "Новости".

Калиниченко сказал, что диагноз фактически уже поставлен и доведен до сведения родственников пациента. "Мы практически имеем полный диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - добавил врач.

Ранее главврач больницы скорой помощи N 1 Омска Александр Мураховский сообщил "НГС55", что медики отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального. "У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу… Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смежные специалисты подключены, все работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента", - сказал он.

Между тем в ФБК со ссылкой на сотрудницу полиции утверждали, что специалистам удалось определить яд, которым был отравлен политик. Назвать его сотрудница МВД отказалась, сославшись на тайну следствия. Однако она уточнила, что это вещество "смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, отмечает РИА "Новости".

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).