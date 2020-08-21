Следствие по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении физика Виктора Кудрявцева, приостановлено для лечения обвиняемого

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com 22 июля 2018 года стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о государственной измене

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия

Следствие по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении физика Виктора Кудрявцева, приостановлено для лечения обвиняемого. У него обнаружено онкологическое заболевание. О приостановлении следствия сообщил адвокат ученого Иван Павлов.

"Расследование приостановлено из-за состояния здоровья Кудрявцева. Он под подпиской о невыезде", - сказал защитник. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в июле по инициативе следствия было проведено медицинское освидетельствование 75-летнего Виктора Кудрявцева, которое подтвердило, что он не может участвовать в следственных действиях по состоянию здоровья. "Он даже не может этого делать дома в присутствии медиков", - подчеркнул Павлов.

22 июля 2018 года стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о государственной измене. 25 июля ему было официально предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году Кудрявцев передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту гидродинамики секретные сведения о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Коллеги и близкие ученого говорили, что обмен информацией происходил в 2011-2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Кроме того, Кудрявцев вообще не имел допуска к гостайне. Однако ФСБ считает, что работа по грантам была прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО.

По данным источника ТАСС, ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года.

Осенью 2018 года следствие предлагало Кудрявцеву дать показания на своего ученика Романа Ковалева, но обвиняемый отказался, после чего его лишили свиданий в СИЗО. Ковалев был арестован летом 2019 года. Вскоре после этого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде.

Летом 2019 года был арестован по делу о госизмене третий ученый Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - 77-летний старший научный сотрудник Сергей Мещеряков. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мещеряков занимался проектом, связанным с защитой Земли от астероидов. Головной организацией в проекте выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне. "Было три гранта примерно в одно и то же время от Евросоюза: один - про гиперзвуковые аппараты, по которому работали отец и Ковалев, и было еще два - по полетам на Марс и по защите Земли от астероидов", - рассказал сын Виктора Кудрявцева. По его словам, все три проекта осуществлялись в рамках одной программы - FP7-SPACE, в котором от России участвовал, в том числе, ЦНИИМаш. Адвокаты Кудрявцева и несколько ученых ранее подчеркивали, что программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В апреле 2019 года Сергей Мещеряков, выступая на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН, предупредил, что облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов советских спутников, опасно для работающих на высоте около 1000 километров космических аппаратов. Ученый отметил, что Россия обязана следить за этим мусором.