В Калмыкии неизвестные избили депутата Народного хурала от "Единой России" Арслана Кусьминова. Как рассказал сам Кусьминов "МБХ медиа", инцидент произошел накануне вечером в центре Элисты.

К депутату подбежали двое молодых людей и начали наносить ему удары по голове. По мнению Кусьминова, удары наносились металлическими дубинками. При этом спутника депутата нападавшие не тронули.

"У меня несколько рассеченных ран на голове и на шее, гематомы на руках, ссадины на руках и на ногах. Когда я упал, сгруппировался и закрыл руками голову. Все удары были нацелены в голову. Судя по тому, что такие рассечения, я сомневаюсь, что это деревянными палками били. И удары были очень весомые", - рассказал депутат.

По его мнению, нападение может быть связано с его "активной гражданской позицией" и критикой работы регионального правительства. В ближайшее время депутат собирался инициировать проверку по вопросу распределения премий, начисленных работникам правительства по итогам 2019 года. "Я также поднимал вопрос о постах весового контроля, на которых у нас уже более полугода отсутствуют сотрудники ГИБДД, и там берутся взятки в открытую. И это покрывается правительством", - рассказал Кусьминов.