АГН Москва / Софья Сандурская Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки. За последние сутки в России выявлено 4870 случаев коронавируса в 85 регионах, 90 человек умерли

АГН Москва / Софья Сандурская

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки. За последние сутки в России выявлено 4870 случаев коронавируса в 85 регионах, 90 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 946 976 заболевших и 16 189 умерших.

Из больниц за сутки выписано 5817 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 761 330 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 690 (12)

Санкт-Петербург - 181 (6)

Московская область - 151 (3)

Ставропольский край - 132 (3)

Ростовская область - 128

Нижегородская область - 127 (2)

Свердловская область - 124 (8)

Красноярский край - 117 (7)

Иркутская область - 101

Воронежская область - 97 (1)

Оренбургская область - 93 (2)

Кемеровская область - 93

Ульяновская область - 91 (4)

Саратовская область - 91 (1)

Краснодарский край - 89 (3)

Приморский край - 86

Ханты-Мансийский АО - 85 (1)

Волгоградская область - 82 (1)

Архангельская область - 77

Алтайский край - 74 (2)

Челябинская область - 73 (1)

Хабаровский край - 71

Республика Калмыкия - 70

Камчатский край - 70

Ямало-Ненецкий АО - 65

Кировская область - 64 (1)

Мурманская область - 63

Республика Дагестан - 62 (1)

Сахалинская область - 59

Пермский край - 58 (2)

Сахалинская область - 56

Омская область - 54 (4)

Новосибирская область - 53 (6)

Тюменская область - 50

Костромская область - 50 (1)

Пензенская область - 45 (1)

Республика Саха (Якутия) - 45

Белгородская область - 43

Томская область - 41

Орловская область - 39

Ярославская область - 37

Республика Бурятия - 38

Республика Коми - 37 (1)

Астраханская область - 37 (1)

Псковская область - 35 (1)

Чувашская Республика - 34

Республика Башкортостан - 34

Курская область - 33 (1)

Ивановская область - 33

Вологодская область - 32 (2)

Республика Мордовия - 32

Калужская область - 31

Тульская область - 30 (3)

Брянская область - 30

Республика Татарстан - 29

Ленинградская область - 29

Удмуртская Республика - 27 (2)

Рязанская область - 25 (1)

Тверская область - 24

Республика Ингушетия - 24

Владимирская область - 24

Курганская область - 23 (1)

Республика Алтай - 23

Карачаево-Черкесская Республика - 23

Тамбовская область - 22

Республика Крым - 22

Республика Тыва - 22

Республика Карелия - 21

Республика Хакасия - 20

Смоленская область - 20 (1)

Новгородская область - 19

Магаданская область - 19

Липецкая область - 18

Амурская область - 17

Республика Марий Эл - 17

Республика Адыгея - 16 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Забайкальский край - 16 (1)

Калининградская область - 18

Республика Северная Осетия - 15

Севастополь - 10

Чеченская Республика - 6 (1)

Ненецкий АО - 4

Чукотский автономный округ - 2

Еврейская АО - 1

