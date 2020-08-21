Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки. За последние сутки в России выявлено 4870 случаев коронавируса в 85 регионах, 90 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 946 976 заболевших и 16 189 умерших.
Из больниц за сутки выписано 5817 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 761 330 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 690 (12)
Санкт-Петербург - 181 (6)
Московская область - 151 (3)
Ставропольский край - 132 (3)
Ростовская область - 128
Нижегородская область - 127 (2)
Свердловская область - 124 (8)
Красноярский край - 117 (7)
Иркутская область - 101
Воронежская область - 97 (1)
Оренбургская область - 93 (2)
Кемеровская область - 93
Ульяновская область - 91 (4)
Саратовская область - 91 (1)
Краснодарский край - 89 (3)
Приморский край - 86
Ханты-Мансийский АО - 85 (1)
Волгоградская область - 82 (1)
Архангельская область - 77
Алтайский край - 74 (2)
Челябинская область - 73 (1)
Хабаровский край - 71
Республика Калмыкия - 70
Камчатский край - 70
Ямало-Ненецкий АО - 65
Кировская область - 64 (1)
Мурманская область - 63
Республика Дагестан - 62 (1)
Сахалинская область - 59
Пермский край - 58 (2)
Сахалинская область - 56
Омская область - 54 (4)
Новосибирская область - 53 (6)
Тюменская область - 50
Костромская область - 50 (1)
Пензенская область - 45 (1)
Республика Саха (Якутия) - 45
Белгородская область - 43
Томская область - 41
Орловская область - 39
Ярославская область - 37
Республика Бурятия - 38
Республика Коми - 37 (1)
Астраханская область - 37 (1)
Псковская область - 35 (1)
Чувашская Республика - 34
Республика Башкортостан - 34
Курская область - 33 (1)
Ивановская область - 33
Вологодская область - 32 (2)
Республика Мордовия - 32
Калужская область - 31
Тульская область - 30 (3)
Брянская область - 30
Республика Татарстан - 29
Ленинградская область - 29
Удмуртская Республика - 27 (2)
Рязанская область - 25 (1)
Тверская область - 24
Республика Ингушетия - 24
Владимирская область - 24
Курганская область - 23 (1)
Республика Алтай - 23
Карачаево-Черкесская Республика - 23
Тамбовская область - 22
Республика Крым - 22
Республика Тыва - 22
Республика Карелия - 21
Республика Хакасия - 20
Смоленская область - 20 (1)
Новгородская область - 19
Магаданская область - 19
Липецкая область - 18
Амурская область - 17
Республика Марий Эл - 17
Республика Адыгея - 16 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Забайкальский край - 16 (1)
Калининградская область - 18
Республика Северная Осетия - 15
Севастополь - 10
Чеченская Республика - 6 (1)
Ненецкий АО - 4
Чукотский автономный округ - 2
Еврейская АО - 1