Директор ФБК: Полиция нашла яд, которым отравили Алексея Навального

Сотрудница транспортной полиции объявила омским врачам, что вещество, которым отравили политика Алексея Навального, нашли. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, сотрудница полиции отказалась раскрыть название вещества ему и жене Навального Юлии, сославшись на тайну следствия. Однако она уточнила, что оно "смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

"Больше она ничего не говорит. Что за вещество - мы не знаем", - заключил директор ФБК.

Жена оппозиционера Юлия Навальная добавила, что документы на транспортировку политика пока не получены, а задержка с их выдачей неслучайна. "Мы считаем, что это сделано для того, чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло <…> Мы, конечно, не можем доверять этой больнице и требуем, чтобы нам его выдали", - сказала Навальная. Ее слова приводит "Медиазона".

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель ФБК Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).