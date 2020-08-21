Юлия Навальная сообщила, что родственникам не дают возможности поговорить с немецкими врачами

Кира Ярмыш / Twitter Немецких врачей вывели через черный вход и увезли, так и не дав пообщаться с семьей Навального

Штаб Навального в Омске / Twitter

В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, прибыли немецкие специалисты, сообщил Reuters один из соратников Навального Леонид Волков. Он подчеркнул, что Навального необходимо вывезти в Германию, чтобы выяснить причины его внезапной болезни.

Юлия Навальная сообщила, что родственникам не дают возможности поговорить с немецкими врачами. Супруга политика требует от президента Путина разрешить транспортировку мужа в Германию. Она считает, что Алексею Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь. Подчеркивается, что у родственников политика имеются все возможности для перевозки под надзором врачей.

Главный врач омской больницы скорой помощи N1 Александр Мураховский объявил, что политик Алексей Навальный останется в учреждении до стабилизации состояния. "У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови, при резком изменении давления. То есть все расценивают это как при взлете <…> Для того, чтобы избежать все эти большие риски нарушения гемодинамических… Чтобы не было рисков судорожного синдрома… Реаниматологи, в частности БСМП N1, в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП N1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал Мураховский.

Немецких врачей вывели через черный вход и увезли, так и не дав пообщаться с семьей Навального, пишет "Медиазона". Позднее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также ала в Twitter, что немецких врачей вывезли из больницы. "Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском", - сообщила Ярмыш.

Ранее Ярмш рассказывала, что родственники и соратники Навального не смогли пообщаться с немецкими врачами.

Ранее врачебный консилиум пришел к выводу, что авиаперелет представляет опасность для жизни Навального. По словам омских врачей, состояние пациента оценивается как "нестабильно тяжелое".

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020