В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, прибыли немецкие специалисты, сообщил Reuters один из соратников Навального Леонид Волков. Он подчеркнул, что Навального необходимо вывезти в Германию, чтобы выяснить причины его внезапной болезни.
Юлия Навальная сообщила, что родственникам не дают возможности поговорить с немецкими врачами. Супруга политика требует от президента Путина разрешить транспортировку мужа в Германию. Она считает, что Алексею Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь. Подчеркивается, что у родственников политика имеются все возможности для перевозки под надзором врачей.
Главный врач омской больницы скорой помощи N1 Александр Мураховский объявил, что политик Алексей Навальный останется в учреждении до стабилизации состояния. "У него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови, при резком изменении давления. То есть все расценивают это как при взлете <…> Для того, чтобы избежать все эти большие риски нарушения гемодинамических… Чтобы не было рисков судорожного синдрома… Реаниматологи, в частности БСМП N1, в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП N1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал Мураховский.
Немецких врачей вывели через черный вход и увезли, так и не дав пообщаться с семьей Навального, пишет "Медиазона". Позднее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также ала в Twitter, что немецких врачей вывезли из больницы. "Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском", - сообщила Ярмыш.
Ранее Ярмш рассказывала, что родственники и соратники Навального не смогли пообщаться с немецкими врачами.
Ранее врачебный консилиум пришел к выводу, что авиаперелет представляет опасность для жизни Навального. По словам омских врачей, состояние пациента оценивается как "нестабильно тяжелое".
Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
В омской БСМП N1, полный беспредел, не пускают ни защитников по доверенностям, ни даже жену Алексея Юлию, потому что внутри находятся врачи из Германии, которые прилетели, чтобы забрать Алексея.
Все это сделано, чтобы мы не могли пообщаться с врачами. pic.twitter.com/PCEQbD4Ogh— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 21, 2020