ВСЕ ФОТО Германия отправила самолет за Навальным

Стоп-кадр видео Навальный LIVE / Youtube.com В сообщении агентства DPA отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России

Штаб Навального в Омске / twitter.com В самолете находится необходимое медицинское оборудование и врачи, пояснил кинопродюсер и правозащитник Джейк Бизиль, возглавляющий Cinema for Peace Foundation

Стоп-кадр видео Nana Domena / Youtube.com

Самолет санитарной авиации вылетел из Германии в Россию, чтобы забрать на лечение в берлинскую клинику Charite оппозиционера Алексея Навального, который попал в больницу с признаками отравления, передает BBC. В самолете находится необходимое медицинское оборудование и врачи, пояснил кинопродюсер и правозащитник Джейк Бизиль, возглавляющий Cinema for Peace Foundation. Эта организация и договорилась об отправке самолета за Навальным. Коллеги Навального считают, что оставаться в омской клинике для него "смертельно опасно". В сообщении агентства DPA отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.

Между тем главврач омской больницы скорой помощи N1 Александр Мураховский сообщил, что Алексей Навальный нетранспортабелен - его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки недостаточно. Об этом пишет в микроблоге Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Навальный в коме. Врачи в Омске за сутки не сумели поставить диагноз. Но, когда за Алексеем пришел оборудованный медицинский борт из Германии, омские врачи не дали перевезти! Скрывают улики, выполняют приказ, что угодно - заодно с людоедами", - написала она.

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Пресс-служба Минздрава Омской области сообщила "Интерфаксу", что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального. "С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - сказала представитель пресс-службы.

В итоге консилиум врачей пришел к выводу, что оппозиционера пока нельзя вывозить из омской больницы, чтобы доставить на лечение в Германию, сообщил Александр Мураховский. "Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента", - пояснил он.

По словам главврача, исследования, необходимые для определения диагноза Навального займут еще около двух суток, передает ТАСС.

В Cinema for Peace Foundation ранее выражали надежду, что в пятницу утром Навального все же позволят вывезти из России. Власти Германии и Франции также заявили о готовности помочь оппозиционеру и оказать ему всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Об этом, в частности, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В 2018 году в той же клинике Charite, куда планируется доставить Навального, лечили после отравления издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова. Однако определить яд тогда не удалось даже немецким врачам.

Формальное согласие организовать отправку Навального на лечение за рубеж выразили и в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пожелавший оппозиционеру "скорейшего выздоровления".

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. О дальнейших событиях рассказала 5-tv.ru пассажирка рейса, летевшая с Навальным. По ее словам, Алексей Навальный перед потерей сознания начал кричать нечеловеческим голосом.

"Под конец он начал кричать "белугой", не по-человечески. Это очень сильно всех напугало. Я расплакалась там, у меня началась паническая атака. Его шлепали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске", - сказала девушка.

После приземления на борт прибыла бригада медиков. Оппозиционному политику поставили капельницу с физраствором и вскоре вынесли из самолета на носилках. К тому моменту, по словам свидетеля произошедшего, Алексей Навальный был уже без сознания.

Попутчица оппозиционера подчеркнула, что во время дозаправки лайнера люди в салоне бурно обсуждали инцидент с Навальным. "Женщина, которая пыталась оказать ему медицинскую помощь, сказала - нормально с ним все будет. Сейчас его там почистят и его отпустит. Были выкрики пассажиров: "Наркоман! Так ему и надо!", "Это передозировка!", - рассказала она.

После госпитализации Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.