В Красноярском крае задержали предполагаемого исполнителя убийства главного редактора издававшейся в Минусинске газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Дмитрий Попков

Стоп-кадр видео IKSMinusinsk / Youtube.com

В Красноярском крае задержали предполагаемого исполнителя убийства главного редактора издававшейся в Минусинске газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщили журналисты информационной программы "Тон", которая выходит на "СТС-Минусинск". Информацию подтвердил источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах.

Подозреваемый в убийстве признал вину, был арестован и находится в СИЗО Минусинска. По данным "Тон", это "местный, возрастом около 20 лет, входил в известную в Минусинске группировку Горюнова". Других подробностей издания не приводят.

Тело Дмитрия Попкова с пятью огнестрельными ранениями было обнаружено в мае 2017 года в бане на территории его строящегося дома. Расследованием дела об убийстве (часть 1 статья 105 УК) занималось краевое управление Следственного комитета, а затем его передали в производство управления СК по Сибирскому федеральному округу.

Попков учредил газету в 2014 году, когда его лишили мандата депутата городской думы после признания виновным в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом. 15-летний Семен, являющийся инвалидом-диабетиком, работал стажером в местной телекомпании. Во время праздника к юному журналисту подошла компания, попросившая снять и их на камеру. Однако подросток отказался, так как у него заканчивался заряд в батарее видеоаппаратуры.

Один из незнакомцев обиделся, что ему не удастся попасть на телеэкраны, ударил репортера в живот и ушел. В результате нанесенного удара у пострадавшего сломалась игла инсулиновой помпы, которая поддерживает уровень сахара в крови. Потерпевший "почувствовал себя плохо и с трудом добрался домой".

В ходе следствия пострадавший опознал в своем обидчике депутата Минусинского горсовета от Коммунистической партии России Дмитрия Попкова. Правда, сам народный избранник отказывался признавать вину. А через некоторое время в следственные органы пришел житель Минусинска и сообщил о том, что якобы именно он ударил подростка-инвалида.

26 октября 2012 года Попкову было предъявлено обвинение, в конце августа 2013 года Попков по решению суда был арестован за систематические прогулы судебных заседаний. Следователи отмечали, что депутат Попков "всячески затягивал процесс, не являлся на ознакомление с материалами, притворялся больным и даже наносил себе предумышленные показательные ранения".

Из 20 назначенных заседаний суда было проведено меньше половины, а остальные не состоялись по причине отсутствия обвиняемого либо адвоката. Для ареста народного избранника пришлось объявлять в розыск. Сам Попков отрицал вину, а в минусинском отделении КПРФ преследование связывали с его расследованиями о деятельности депутатов от "Единой России". Его убийство также связывали с публикациями газеты о местных чиновниках, писало издание 19rus.info.