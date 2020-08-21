Верховный суд России одобрил кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Как передает РИА "Новости", об этом глава ВС Вячеслав Лебедев заявил в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность. Как ожидается, решение будет принято в ближайшее время, сейчас Михаил Птицын возглавляет Южный окружной военный суд.

Напомним, в апреле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда. Тогда сообщалось, что по закону конкурс среди будущих кандидатов на эту должность объявляется за полгода до истечения полномочий действующего председателя МОльги Егоровой. Сама Егорова не стала участвовать в конкурсе, который в июне был объявлен повторно, так как желающих занять эту должность в первый раз не нашлось.

С декабря 2019 года Второй кассационный суд несколько раз выносил частные определения Егоровой из-за допущенных Мосгорсудом нарушений. Первое определение касалось бесконтрольного продления содержания людей под стражей, во втором кассационный суд указал Егоровой на "искажение самой сути правосудия и смысла судебного решения как акта правосудия".

Председатель Мосгорсуда пожаловалась в Верховный суд, однако ВС усомнился в ее профессиональной квалификации. Инстанция решила, что Мосгорсуд систематически нарушает требования Уголовно-процессуального кодекса из-за недостаточного уровня организации своей работы. Из 72 судей, включенных в план повышения квалификации Мосгорсуда, 19 судей, включая Егорову, не проходили курсы повышения квалификации. 15 июля Второй кассационный суд вынес новое частное определение в адрес Егоровой из-за ряда грубых нарушений, допущенных ее подчиненными при рассмотрении одной апелляции.