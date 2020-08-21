Защита актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщила в Пресненском суде, что артист страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности

АГН Москва / Пресс-служба Пресненского суда Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы

АГН Москва / Андрей Никеричев

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщила в Пресненском суде, что артист страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности. Об этом сообщает "Интерфакс".

"После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", - заявил адвокат Эльман Пашаев.

Сторона защиты ходатайствовала о вызове для допроса в суд врачей, исследовавших психологическое состояние Ефремова, но суд отказал в этом, посчитав ходатайство затягиванием процесса."Я просил меня осмотреть в институте имени Сербского. Там пытаются восстановить память. Но мне отказали. И в больнице имени Алексеева не смогли. Ну и Бог вам всем судья", - заявил сам актер.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения, посчитав их запоздалыми.

Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы. На первом заседании по делу Ефремов отказался признать вину, заявив, что ничего не помнит.

В ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.