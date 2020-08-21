"В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП N1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал главврач больницы Александр Мураховский. Мураховский

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Алексей Навальный остается в Омской больнице скорой медицинской помощи до того, как его состояние стабилизируется, передает "Интерфакс". "В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП N1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал главврач больницы Александр Мураховский. Мураховский.

"БСМП-1 проводит весь комплекс мероприятий. Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или есть что-то, чего мы не выполняем", - отметил врач.

По его словам, вечером завершился консилиум с участием медиков из Германии, где обсуждались вопросы лечения Навального и возможность его транспортировки в ФРГ.

"Коллеги пришли к выводу, что, учитывая, что в крови и в других биологических материалах мы не нашли никаких отравляющих веществ, у него случилось нарушение обмена веществ, а в частности снижение уровня глюкозы в крови при резком изменении давления - то есть все расценивают это как при взлете", - сказал главврач. Это, по словам Мураховского, подтверждается и тем фактом, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя хорошо.

Он не будет "лечиться" в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления https://t.co/pAho8jwHbA— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Между тем врачи, прибывшие из Германии и осмотревшие Навального в больнице в Омске, считают, что он может быть перевезен в Берлин.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен, и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", - написала в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Самолет Bombardier Challenger 604 до сих пор находится в местном аэропорту, сообщили в справочной службе воздушной гавани. "Борт прибыл сегодня утром, утром же должен был вылететь назад, но до сих пор продолжает оставаться в аэропорту. Обратный вылет назначен на утро 22 августа", - сказали в справочной службе.

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Напомним, накануне пресс-секретарь Навального сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

По мнению соратника Навального Леонида Волкова, принято "политическое решение" не выпускать пострадавшего оппозиционера из России до определенного момента. "За вчерашний день мы говорили с десятками медиков, и все твердили одно и то же: на борту современного медицинского самолета точно безопаснее, чем в БСМП Омска, вывозите его как можно скорее.

Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут "внезапно" нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии. Куча людей провела бессонную ночь, выполняя запросы типа "пришлите еще такое письмо", "опишите полный состав оборудования самолета" и так далее и так далее. Все это под слова о том, что "нам надо убедиться, что все с ним будет хорошо, когда мы его передадим", - написал Волков в Facebook.

Он также предположил, что "идет зачистка за исполнителями-неудачниками: ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме".