Михаил Ефремов

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда

АГН Москва

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отказался в суде от услуг своих защитников, передает "Интерфакс" из зала суда в пятницу.

"Я хочу поменять своих адвокатов, пусть останутся в качестве консультантов. Я найду себе кого-нибудь вроде Резника лучше", - заявил Ефремов в Пресненском суде Москвы.

"Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками", -добавил он.

В связи с этим Пресненский суд перенес на 24 августа слушания по делу о смертельном ДТП.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец также сообщил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазу нет кристаллика и зрение -3".

В пятницу защита артиста сообщила в Пресненском суде, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.