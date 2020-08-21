Супруга оппозиционера Юлия Навальная в письменной форме обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить ей вывезти находящегося в бессознательном состоянии мужа в Германию на лечение. Ранее в пятницу в Кремле заявили, что не получали подобного запроса.

"Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня", - говорится в обращении к Путину.

Ранее в пятницу Дмитрий Песков на уточняющий вопрос, получил ли Кремль обращение от представителей Навального о содействии в вывозе оппозиционера на лечение за границу, сказал: "Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в соцсетях. Но здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия".

При этом Песков считает, что не нужно торопиться с транспортировкой Навального за рубеж. "Что касается перевозки по воздуху - лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной, пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты", - сказал представитель Кремля.

В четверг Песков сказал, что, если Кремлю поступит просьба помочь с отправкой оппозиционера на лечение за границу, чиновники будут готовы оперативно ее рассмотреть.

В тот же день вечером лечащий врач Навального Анастасия Васильева через Twitter попросила Кремль помочь с оформлением документов для транспортировки политика. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утром призвала журналистов напомнить Пескову на брифинге о его обещании. Омские врачи говорят, что Навальный нетранспортабелен. При этом признаков отравления они не нашли.

Песков также сказал, что пока не видит поводов для докладов силовых ведомств президенту о ситуации с Алексеем Навальным и Владимир Путин не собирается обсуждать это с европейскими лидерами. "До сих пор анализы собственно не выявили ничего. Исключен какой-то набор веществ, которые могли бы стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим. Это очень сложные анализы на токсикологию и требуется время для их выполнения - не за сутки и не за двое. Пока результата нет", - заявил пресс-секретарь.