В России последние несколько месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Перебои с препаратами от хронических заболеваний начались с апреля, а с сентября 2020 года проблема стала обостряться

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В России последние несколько месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз пациентов (ВСП), который от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг.

Перебои с препаратами от хронических заболеваний начались с апреля, а с сентября 2020 года проблема стала обостряться. В списке дефицитных препаратов есть жизненно важные для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, первичным иммунодефицитом. 14 из 42 дефицитных лекарств используются для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других ревматических заболеваний.

По мнению экспертов, многие из этих препаратов, включая антибиотики, попали в списки рекомендаций при лечении коронавируса, что вызвало повышенный спрос. А стационары, где проводится внутривенная терапия антибиотиками, зачастую отданы под больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, с введением маркировки ряд относительно недорогих препаратов перестал производиться в РФ или поставляться в нее по причине низкой предельной отпускной цены.

В 12 регионах уже под конец года возникли проблемы с препаратом натализумаб. В Казани, Санкт-Петербурге и некоторых других городах он закончился еще в ноябре, а в декабре его стало не хватать еще в 10 регионах. В январе и феврале средство может оказаться в дефиците в половине регионов.

Кроме того, в последние два года обострилась проблема дефицита препаратов для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Как рассказал детский гематолог, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Масчан, впервые эта проблема была поставлена еще в сентябре 2019 года. После того, как на нее обратили внимание в правительстве, удалось закупить 1,5 тыс. флаконов аспарагиназы. Однако, по словам врача, эта партия скоро закончится, и дефицит возникнет снова, а проблема таких препаратов, как винкристин и цитарабин, до сих пор актуальна.

Многие лекарства в России существуют в виде сомнительных, непроверенного качества дженериков, пути попадания которых в оборот неизвестны, а некоторые незаменимые препараты вообще отсутствуют на рынке, хотя зарегистрированы в России. Недавно ФАС в лице замруководителя ведомства Тимофея Нижегородцева отказалась зарегистрировать новую цену на винкристин израильского производителя, поставив под угрозу лечение и жизнь многих пациентов.

Зарубежные производители уходят с российского рынка из-за правила, согласно которому иностранные препараты не могут участвовать в госзакупке при наличии как минимум двух предложений аналогичной отечественной продукции. Кроме того, процесс контролирует ФАС: когда на рынок выходят два или три препарата одного наименования, закупка производится по минимальной цене.

В части препаратов для лечения хронических заболеваний, не связанных с коронавирусом, причины дефицита кроются в нехватке финансирования из-за увеличившихся затрат системы здравоохранения во время пандемии. К тому же многие лекарства либо поставляются из других стран, либо производятся из субстанций, сделанных за рубежом.

Решить эту проблему предлагается за счет увеличения финансирования лекарственного обеспечения, увеличение объемов производства отечественных препаратов и субстанций. Также рекомендуется изменить механизм регулирования предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных с учетом повышения мировых цен, и упростить схему продления регистрации для лекарственных препаратов, ранее прошедших регистрацию. Ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо в них сообщалось, что проблемы не существует.