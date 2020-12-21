Санкт-Петербургский городской суд Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор 51-летнему владельцу кафе "Волна" Габилу Асадову, признанному виновным в организации заказного убийства

Санкт-Петербургский городской суд

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор 51-летнему владельцу кафе "Волна" Габилу Асадову, признанному виновным в организации заказного убийства, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Асадову по этому делу назначено наказание в виде 16 лет колонии. По совокупности приговоров (ранее он уже был осужден по делу о заказном убийстве) подсудимый проведет в колонии строгого режима 19 лет, говорится в пресс-релизе.

Как установил суд, в 2012 году азербайджанец Габил Асадов организовал убийство мужчины, чтобы беспрепятственно общаться с его женой - узбечкой Зилолой, работавшей поваром в заведении Асадова. Любовник нанял двух исполнителей, пообещав каждому по 100 тыс. рублей.

Ночью 29 июля 2012 года киллеры на "ВАЗ-2112" отправились дожидаться жертву у его дома. Точный адрес (Северный проспект, 14) им дал Асадов, который сам и помог Зилоле с мужем снять квартиру. От возлюбленной поварихи Асадов знал, что его соперник по имени Илхомжон занимается частным извозом по ночам. В ожидании жертвы злоумышленники колесили по двору. Их "Жигули" с одной разбитой и не горевшей фарой хорошо запомнилась местным жителям, а также попала на запись видеокамеры домофона.

В последний момент один из потенциальных киллеров решил отказаться от задуманного. А его сообщник Эльчин Чобанов решил довести дело до конца. Он оставил спутника в машине, а сам взял бейсбольную биту и пошел к дому жертвы.

Когда потерпевший вышел на улицу, Чобанов нанес ему не менее 29 ударов руками, ногами и бейсбольной битой. Пострадавший умер на месте. После убийства исполнитель встретился с Асадовым в кафе "Волна" и получил от него 200 тыс. рублей.

Следствие сразу выяснило, что незадолго до убийства жертве звонил Габил Асадов. Но ресторатор заявил, что звонок был сугубо деловым, и все подозрения были развеяны. Асадов помог своей любовнице переправить тело погибшего супруга в Узбекистан, сам сопроводил ее на похороны. Вернувшись в Петербург, Зилола переехала жить к боссу.

Новые зацепки у следствия появились лишь пять лет спустя. В 2017 году отказавшийся от исполнения убийства мужчина рассказал, что Габил Асадов заплатил за то преступление и показывал на телефоне фото жертвы. Расследование убийства возобновилось. А несостоявшийся киллер получил статус тайного свидетеля, писал "МК Санкт-Петербург".

Бизнесмен вину в организации убийства не признал. Ранее он проходил по делу об убийстве бизнесмена по заказу ресторатора Ильхама Алиева и покушении на предпринимателя из Сертолова. В 2016 году Всеволожский городской суд Ленобласти приговорил Асадова к 11 годам колонии за посредничество в этом преступлении.